Sự thật phía sau kết quả ADN khiến người chồng mang tiếng oan ngoại tình

(VTC News) -

Một ngày giữa tháng 8/2020, bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia tại một trung tâm xét nghiệm ADN ở Hà Nội, tiếp một vị khách nam ngoài 30 tuổi với vẻ mặt giận dữ. Anh cho rằng trung tâm làm ăn tắc trách, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của mình.

Người đàn ông tên Tuấn cho biết, anh bất ngờ bị vợ đưa ra kết quả xét nghiệm ADN, khẳng định anh và một đứa trẻ lạ mặt có quan hệ huyết thống cha - con. “Chúng tôi hoàn toàn không quen biết, sao lại có thể là cha con?”, Tuấn nói, yêu cầu trung tâm kiểm tra lại kết quả.

Kết quả được chính vợ anh – chị Mai – âm thầm thực hiện. Trước đó ít ngày, khi đang trên đường đi làm, chị Mai bị một người phụ nữ lạ mặt chặn lại, kéo theo một đứa trẻ chừng 4 tuổi. Người phụ nữ xưng tên Hoa, quả quyết đứa trẻ là con riêng của chồng chị. Để củng cố lời nói, Hoa tự tay nhổ vài sợi tóc của bé, đưa cho chị Mai và đề nghị đi giám định ADN.

Tin tưởng chồng nhưng không khỏi hoang mang trước những lời khẳng định đầy tự tin của người phụ nữ, chị Mai quyết định xét nghiệm ADN giữa chồng và đứa bé, sau đó bàng hoàng khi nhận kết quả. Sự việc khiến cuộc sống gia đình chị Mai – anh Tuấn chao đảo.

Xét nghiệm ADN là phương pháp chính xác nhất để xác định mối quan hệ huyết thống. (Ảnh minh hoạ)

Tại trung tâm, Tuấn khăng khăng mình không ngoại tình, càng không có con riêng. “Tôi chưa từng phản bội vợ, cũng không quen biết người phụ nữ nào tên Hoa”, anh nói. Trước kết quả tưởng như không thể chối cãi, anh cảm thấy bức xúc và nghi ngờ tính chính xác của xét nghiệm.

Trò chuyện với vợ chồng anh Tuấn, bà Nguyễn Thị Nga bắt đầu thấy có điều bất thường. Sau một hồi trao đổi, bà hỏi kỹ về gia đình thì được biết anh Tuấn có một người em trai sinh đôi tên Tài. Bất ngờ, bà Nga đề nghị họ lấy mẫu ADN của người em để kiểm tra lại.

Kết quả sau đó khiến mọi người sửng sốt: Đứa trẻ không phải con của Tuấn, mà là con ruột của Tài – người em sinh đôi cùng trứng với anh. Do hai anh em có bộ gene giống hệt nhau, kết quả xét nghiệm giữa Tuấn và đứa bé vẫn cho ra chỉ số tương thích gần như tuyệt đối, gây hiểu lầm nghiêm trọng.

Cầm tờ kết quả xét nghiệm mới, Tuấn vội vàng tìm gặp em trai để làm rõ mọi chuyện. Tài thừa nhận đứa bé là con của mình với Hoa – người phụ nữ trước đó tìm gặp Mai.

Sau khi sinh con, Hoa nhiều lần yêu cầu Tài chu cấp. Khi Tài không còn khả năng tài chính, Hoa chuyển hướng tiếp cận người anh song sinh – người có ngoại hình, ADN và cuộc sống khá giả hơn – với hy vọng buộc anh chịu trách nhiệm thay em.

Sau khi được giải oan, vợ chồng Tuấn quay lại trung tâm để gửi lời xin lỗi và cảm ơn bà Nga. “Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi tìm ra sự thật, và xin lỗi vì những phản ứng gay gắt ban đầu”, chị Mai nói.

Bà Nga cho biết, xét nghiệm ADN hiện là phương pháp chính xác nhất để xác định mối quan hệ huyết thống, với độ chính xác có thể đạt tới 99,99999999% nếu phân tích từ 18 đến 24 locus (vị trí gene). Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như sinh đôi cùng trứng, việc xét nghiệm có thể gây ra những hiểu lầm nếu không xem xét kỹ yếu tố gia đình.