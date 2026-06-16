Sốt 40 độ sau khi về từ châu Phi, đến viện phát hiện mắc bệnh nguy hiểm

(VTC News) -

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc sốt rét sau khi trở về từ các quốc gia châu Phi. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, rét run dữ dội do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium falciparum - tác nhân gây sốt rét nguy hiểm nhất, có thể dẫn đến biến chứng nặng và tử vong.

Một trong những bệnh nhân là anh H.V.T., 36 tuổi, quê Thanh Hóa, từng làm việc tại Congo. Trong thời gian lao động ở quốc gia này, đặc biệt vào mùa mưa, anh thường xuyên mắc sốt rét. Có thời điểm, anh lên cơn sốt từ một đến ba lần mỗi tháng.

Mỗi lần phát bệnh, anh chỉ được truyền dịch để hạ sốt rồi tiếp tục công việc. Lo ngại sức khỏe ngày càng suy giảm, anh quyết định trở về Việt Nam điều trị.

Tuy nhiên, khoảng hai tuần sau khi về nước, anh xuất hiện trở lại các triệu chứng sốt gần 40 độ C, rét run, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi kéo dài. Nhận thấy những biểu hiện giống các đợt sốt rét trước đây, gia đình nhanh chóng đưa anh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trường hợp khác là anh M.T.H., 45 tuổi, quê Tuyên Quang, từng làm việc tại Angola. Trong thời gian lao động ở nước ngoài, anh cũng mắc sốt rét nhưng chưa được điều trị dứt điểm.

Sau khi trở về Việt Nam khoảng hai tháng, anh tiếp tục lên cơn sốt và tự sử dụng số thuốc còn mang từ Angola. Triệu chứng tạm thời thuyên giảm nhưng không khỏi hoàn toàn.

Một tuần trước khi nhập viện, người đàn ông bất ngờ sốt cao tới 40,2 độ C, rét run dữ dội, đắp nhiều chăn vẫn không giảm cảm giác lạnh. Các cơn sốt kéo dài khoảng ba giờ và xuất hiện hai lần mỗi ngày. Kết quả xét nghiệm tại cơ sở y tế địa phương xác định anh dương tính với ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ người bệnh. (Ảnh: Thanh Đặng)

BSCKII Trần Duy Hưng, Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, cho biết cả hai bệnh nhân đều có tiền sử sinh sống và làm việc tại các quốc gia châu Phi. Khi nhập viện, họ đều trong tình trạng sốt cao, rét run, đau đầu và đau nhức toàn thân. Kết quả xét nghiệm máu xác nhận nhiễm ký sinh trùng Plasmodium falciparum.

Đây là chủng ký sinh trùng gây sốt rét phổ biến nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể diễn biến nặng, suy đa cơ quan và đối mặt nguy cơ tử vong.

Sau quá trình điều trị tích cực bằng thuốc chống sốt rét đặc hiệu đường tiêm và đường uống, cả hai bệnh nhân đều đáp ứng tốt. Tình trạng sốt được kiểm soát, các chỉ số xét nghiệm cải thiện rõ rệt và sức khỏe dần ổn định.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân xuất hiện triệu chứng sốt cấp tính sau khi trở về từ nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia châu Phi, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xét nghiệm sớm. Việc chẩn đoán đúng ngay từ đầu đóng vai trò quyết định trong hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Đối với những người chuẩn bị đến các vùng lưu hành sốt rét, bác sĩ khuyến cáo cần chủ động tìm hiểu nguy cơ dịch tễ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng muỗi đốt và tham khảo ý kiến chuyên môn về sử dụng thuốc dự phòng khi cần thiết.