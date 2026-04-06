SAWACO bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định dịp lễ và mùa khô 2026

(VTC News) -

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân TP.HCM tiếp tục tăng cao, đặc biệt trong các dịp Lễ và mùa khô, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (SAWACO) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân và các cơ sở trọng yếu trên địa bàn Thành phố.

Sawaco xác định bảo đảm cấp nước ổn định, liên tục, đạt yêu cầu về chất lượng, áp lực và lưu lượng; không để xảy ra sự cố lớn gây yếu, thiếu nước trong các dịp lễ và mùa khô 2026.

Chủ động ứng phó thách thức

Những năm gần đây, tình hình khí hậu, thời tiết tại khu vực Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng có nhiều diễn biến bất thường do tác động của biến đổi khí hậu. Các hiện tượng mưa lớn trái mùa, ngập lụt kéo dài tại khu vực thượng lưu và các vùng lân cận Thành phố, cùng với nguy cơ xâm nhập mặn ngày càng gia tăng trên lưu vực sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, đã và đang tác động trực tiếp đến chế độ dòng chảy cũng như chất lượng nguồn nước thô phục vụ cấp nước sinh hoạt.

Trong khi đó, hệ thống cấp nước từ nguồn đến mạng lưới hiện nay vẫn chưa đảm bảo khả năng điều tiết 100% khi xảy ra sự cố tại một trong các Nhà máy nước mặt hoặc trên các tuyến ống truyền tải chính.

Phần lớn các Nhà máy nước mặt đã vận hành hơn 80% công suất, đồng thời các tuyến ống truyền tải trọng điểm chưa được đầu tư hoàn chỉnh hoặc chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, làm hạn chế khả năng san sẻ nguồn và điều tiết mạng lưới khi có sự cố.

Mùa khô năm nay, Sawaco triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp từ nguồn, nhà máy đến mạng lưới phân phối và công tác ứng phó sự cố nhằm cấp nước ổn định cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện lộ trình giảm khai thác nước ngầm theo định hướng của Thành phố đã khiến nhiều trạm cấp nước ngầm phải giảm công suất hoặc chuyển sang chế độ dự phòng. Điều này làm gia tăng áp lực lên hệ thống cấp nước mặt và mạng lưới phân phối hiện hữu, đặc biệt tại các khu vực cuối nguồn và các địa bàn đang đô thị hóa nhanh.

Đáng chú ý, một trong những nguồn cung cấp nước chiến lược của thành phố là Nhà máy nước Bình An hiện đang trong giai đoạn bảo trì, bảo dưỡng và chờ khôi phục vận hành, dự kiến đưa vào hoạt động trở lại vào cuối Quý I năm 2026, khiến khả năng dự phòng nguồn cấp nước của Thành phố trong ngắn hạn bị hạn chế.

Trước những thách thức trên, SAWACO xác định mục tiêu trọng tâm là bảo đảm cấp nước ổn định, liên tục, đạt yêu cầu về chất lượng, áp lực và lưu lượng; không để xảy ra sự cố lớn gây yếu, thiếu nước trên diện rộng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt.

Đồng thời, Tổng Công ty đặt trọng tâm vào việc ứng phó và xử lý kịp thời các sự cố, ưu tiên giải quyết tình trạng thiếu nước tại các khu vực đã có mạng lưới nhưng áp lực yếu, đặc biệt là các cơ sở, địa bàn trọng yếu. Công tác dự báo nhu cầu dùng nước trong dịp Lễ và mùa khô cũng được tăng cường nhằm xây dựng chế độ vận hành phù hợp cho các nhà máy và hệ thống truyền tải cấp 1, cấp 2.

Sẵn sàng ứng trực khi sự cố xảy ra

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, SAWACO triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp từ nguồn, nhà máy đến mạng lưới phân phối và công tác ứng phó sự cố. Tất cả các nhà máy và trạm cấp nước trên địa bàn Thành phố, như cụm Nhà máy nước Thủ Đức, cụm Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước ngầm Tân Phú… được yêu cầu luôn sẵn sàng vận hành với công suất tối đa theo điều độ của Tổng Công ty.

SAWACO phối hợp chặt chẽ với ngành điện lực nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục cho hoạt động sản xuất nước. Đồng thời, công tác phối hợp với các cơ quan quản lý hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An được tăng cường nhằm kiểm soát chất lượng nguồn nước thô đầu vào.

Chất lượng nước sau xử lý được kiểm soát nghiêm ngặt, bảo đảm đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế. Các nhà máy chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị dự phòng; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố, đặc biệt tại các trạm bơm, nhà máy xử lý và tuyến ống truyền tải chính.

Cùng với đó, trước nguy cơ xâm nhập mặn và tác động của biến đổi khí hậu, SAWACO xây dựng các kịch bản điều phối công suất giữa các nhà máy nước, sẵn sàng vận hành các trạm cấp nước dự phòng theo Kế hoạch cấp nước an toàn. Các giải pháp cấp nước tạm thời như xe bồn, túi nước được chuẩn bị để phục vụ các khu vực trọng yếu trong trường hợp cần thiết.

Ở cấp độ mạng lưới, các đơn vị quản lý mạng chủ động rà soát hiện trạng, xây dựng phương án điều phối phù hợp nhằm tăng áp lực và lưu lượng cho các khu vực nước yếu, đặc biệt là khu vực cuối nguồn. Các biện pháp như điều tiết van, đấu nối tăng áp, kiểm tra và sửa chữa kịp thời hệ thống van, đồng hồ tổng, trụ cứu hỏa được triển khai đồng bộ. Công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được duy trì thường xuyên để bảo đảm các trụ cứu hỏa luôn trong tình trạng sẵn sàng.

ãnh đạo Sawaco thường xuyên thăm hỏi cán bộ, công nhân viên góp phần tiếp thêm động lực giúp người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, việc súc xả mạng lưới định kỳ và đột xuất được thực hiện nhằm bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt. Công tác tuần tra, bảo vệ các tuyến ống nước thô và ống truyền tải nước sạch được tăng cường; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn tuyến ống, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục. Các trạm cấp nước dự phòng được vận hành thử, bảo trì định kỳ để sẵn sàng đưa vào hoạt động khi cần thiết.

Đặc biệt lãnh đạo SAWACO cho biết, trong trường hợp xảy ra sự cố, SAWACO kích hoạt ngay các phương án ứng phó theo từng cấp độ, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường điều phối giữa Tổng Công ty với các đơn vị trực thuộc.

Nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện và thiết bị sửa chữa khẩn cấp luôn trong trạng thái sẵn sàng để xử lý nhanh các sự cố rò rỉ, xì bể, đặc biệt trên các tuyến ống truyền tải chính. Các phương án cấp nước bằng xe bồn tới bệnh viện, trường học và khu dân cư trọng điểm được chuẩn bị nhằm bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chủ động, trách nhiệm, SAWACO quyết tâm bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định, góp phần phục vụ tốt đời sống người dân và sự phát triển bền vững của TP HCM trong dịp Lễ và mùa khô năm 2026.