Sao muay Thái Rodtang nói lý do thua Takeru: Chỉ còn 1% sức, đấm không có lực

Trong clip độc quyền sau sự kiện ONE SAMURAI 1 diễn ra vào cuối tháng 4, Rodtang Jitmuangnon nói thẳng về trận thua trước Takeru. Anh cho biết bản thân chỉ chuẩn bị được khoảng 1% do bị bủa vây bởi các vấn đề hợp đồng và kiện tụng, khiến không thể tập luyện tập trung. Tuy nhiên võ sĩ có biệt danh “Người sắt” hứa sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

“Tôi thực sự không thể tăng tốc nổi, cú đấm không có lực chút nào”, Rodtang chia sẻ khi Hosokawa Valentine, cựu vô địch JBC kiêm YouTuber nổi tiếng, đến phỏng vấn. Ở trận tái đấu diễn ra hôm 29/4, Rodtang Jitmuangnon bị Takeru Segawa hạ knock-out ở hiệp 5. Trước đó 1 năm, Rodtang đã hạ đo ván Takeru sau 80 giây.

Kịch bản đảo chiều sau 1 năm khiến người hâm mộ của Rodtang sững sờ. Nhiều người thậm chí không dám tin Rodtang sụp đổ khi tái đấu với Takeru.

Rodtang nhận thất bại trước Takeru

Rodtang trả lời phỏng vấn trong trạng thái mệt mỏi và rõ ràng có dấu hiệu suy sụp tinh thần. Anh tiết lộ nguyên nhân phong độ sa sút bất ngờ là do không hề tập luyện vì phải đối mặt với hàng loạt vấn đề ngoài sàn đấu trong giai đoạn đó, chỉ có thể ép cân để đủ điều kiện thi đấu.

"Mọi thứ đã sai lầm ngay từ đầu. Với một cơ thể không được tập luyện, ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Khi bước lên đài, tôi cảm thấy cơ thể không sẵn sàng. Mọi thứ như khựng lại, tôi bị hụt hơi vì thể lực đã cạn kiệt. Tôi rất muốn phản đòn nhưng không còn sức”, cao thủ Muay Thái thừa nhận.

"Khi bị dính đòn, tôi muốn đánh trả ngay, điều đó làm hỏng chiến thuật đã chuẩn bị và khiến thể lực tụt nhanh hơn. Tôi không có sức bền, thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Những sự việc xảy ra gần đây khiến tôi mất tập trung quá nhiều. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ cố giảm cân, nếu không thì sẽ gặp rắc rối thêm về cân nặng và nhiều thứ khác”.

Võ sĩ người Thái Lan nhấn mạnh: “Tôi chỉ có 1% sức lực để đấu với Takeru. Nói đơn giản, nếu không tập luyện và không có thể lực thì không thể thắng ai, dù bạn có giỏi đến đâu”.

Rodtang đã khóc sau khi thua Takeru

Dù thất bại, Rodtang vẫn thể hiện tinh thần thượng võ khi cho biết anh vui vì đã hoàn thành “trận đấu cuối cùng” mà Takeru mong muốn. Trong khi đó, Valentine cũng bày tỏ sự cảm thông và cảm ơn Rodtang vì đã cởi mở trong thời điểm khó khăn nhất.

Phát biểu của Rodtang trùng khớp với các phân tích của cây bút thể thao Thái Lan Wisarut Sinpongporn, người đã cho rằng Rodtang đã dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động khác dẫn tới thất bại trước Takeru, người đã tập luyện miệt mài để phục thù sau trận thua hồi năm ngoái.

Wisarut Sinpongporn cho rằng Rodtang dính vào quá nhiều lùm xùm như chuyện rạn nứt với ONE. Ngoài ra, Rodtang còn nhiều hoạt động ngoài sân cỏ như quay chương trình với YouTuber, tham gia giải bóng đá Idol League. So với Takeru, Rodtang không hề bước vào chế độ tập luyện tập trung cao độ.

Cây bút thể thao của Thái Lan cũng chỉ ra mâu thuẫn hợp đồng với ONE khiến Rodtang rơi vào tình trạng không rõ có thi đấu tại Nhật hay không. Chỉ đến ngày 19/04 trận đấu với Takeru mới được xác nhận diễn ra, khiến Rodtang chỉ có 10 ngày chuẩn bị nghiêm túc. Đến ngày 20/04, Rodtang vẫn dư 4kg và buộc phải ép cân cấp tốc trong vòng một tuần, điều từng làm được nhưng đi kèm rủi ro lớn về thể lực và tinh thần.

Thất bại trước Takeru lần này là bài học để Rodtang chuẩn bị cho các trận đấu trong tương lai.