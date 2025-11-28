Sáng nay, nhiệt độ TP.HCM giảm còn 19°C

(VTC News) -

Sáng 28/11, trả lời Báo Điện tử VTC News, bà Lê Thị Xuân Lan - chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết mức nhiệt thấp đã xuất hiện từ tối 27/11 tại trạm Tân Sơn Nhất với 19°C.

Theo bà Lan, nhiệt độ 19-20°C sẽ duy trì tại TP.HCM đến hết ngày 28/11 do khối không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục lan xuống Nam Bộ. Từ 29/11 đến 1/12, khối không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt ban đêm và sáng sớm tại thành phố được dự báo tăng nhẹ, duy trì trên 20°C.

Nhiệt độ giảm mạnh, người dân TP.HCM co ro đi học, đi làm trong sáng sớm.

Tuy nhiên, từ ngày 2/12, một đợt không khí lạnh mới tăng cường. Trong khoảng 3/12 - 6/12, khối lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến Nam Bộ, khiến nhiệt độ TP.HCM giảm trở lại, nhiều nơi có thể xuống dưới 19°C vào rạng sáng.

Bà Lan cho biết, nhiệt độ giảm mạnh nhất thường xuất hiện vào rạng sáng cho đến sáng sớm. Tại TP.HCM, hai trạm ghi nhận sự thay đổi rõ nhất là Tân Sơn Nhất và Nhà Bè.

Trạm Tân Sơn Nhất: ngày 26/11 là 19°C, ngày 27/11 là 21°C và sáng nay ghi nhận 20,5°C. Khu vực Nam Cát Tiên: đêm 27/11 ghi nhận 20°C. Tây Ninh: rạng sáng 28/11 xuống 18°C.Bà Lan dự báo đợt lạnh tiếp theo có thể xuất hiện ngay trong ngày mai. Nhiệt độ sáng sớm tại TP.HCM khoảng 19°C, trong khi Phước Long (TP. Long Khánh cũ, Đồng Nai) có thể giảm còn khoảng 17°C. Sau giai đoạn này, nền nhiệt ấm dần lên đến ngày 2/12, trước khi bước vào đợt lạnh mới từ ngày 3/12.

Theo chuyên gia, năm nay không khí lạnh hoạt động sớm và mạnh bất thường. Riêng tháng 11 đã có 4 đợt không khí lạnh tràn xuống, kết hợp rãnh thấp dải hội tụ phía Nam, hoàn lưu bão và nhiễu động gió Đông, khiến đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung trở nên nghiêm trọng.

Thời tiết se lạnh, nhiều phụ huynh chuẩn bị cả áo len cho con khi tới trường sáng nay.

Chuyên gia phân tích thêm, ngày 2/12, khi không khí lạnh tiếp tục tràn xuống, bão số 15 vẫn hoạt động ngoài biển. Dự báo khi tiến gần bờ Nam Trung Bộ, bão có thể giảm xuống còn cấp 8, giật cấp 9-10. Tuy nhiên, việc bão yếu đi không đồng nghĩa mức độ nguy hiểm giảm hoàn toàn, bởi tổ hợp thời tiết gồm không khí lạnh, hoàn lưu bão và dải hội tụ có thể gây mưa lớn kéo dài tại miền Trung.

“Chỉ cần bão tiến gần bờ, dù chưa rõ xác suất vào đất liền, kết hợp với không khí lạnh từ phía Bắc và dải hội tụ đi ngang qua tâm bão, khu vực miền Trung nhiều khả năng sẽ bước vào một đợt mưa mới, kéo dài vài ngày cho tới khi bão tan”, bà Lan cho biết.

Bà Lan nhận định giai đoạn lạnh nhất năm nay tại TP.HCM vẫn chưa tới. Từ Giáng sinh đến sau Tết Dương lịch, nền nhiệt có thể giảm sâu hơn.

Các khu vực như Củ Chi thường lạnh hơn khoảng 1-2°C, trong khi Nhà Bè và Cần Giờ có xu hướng ấm hơn nhờ ảnh hưởng từ biển. Ở Tây Nam Bộ, phần lớn khu vực duy trì trên 20°C, ngoại trừ Châu Đốc (An Giang) và Cao Lãnh (Đồng Tháp) có thể xuống dưới ngưỡng này trong những ngày lạnh nhất.