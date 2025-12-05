Saigon Co.op thu hút gần 100 nhà cung cấp với hơn 1.200 mặt hàng gắn Tick xanh

Bài toán đảm bảo chất lượng song hành cùng câu chuyện giá cả

Song song với đưa giỏ quà Tết lên kệ sớm, Saigon Co.op tung loạt ưu đãi mạnh nhằm giảm áp lực chi tiêu và tạo lực đẩy cho thị trường cuối năm. Từ 4/12 – 19/12/2025, chương trình Mua sắm Giáng sinh – Tiệc sale linh đình áp dụng trên toàn quốc với hơn 1.000 sản phẩm, giảm đến 40% cho thực phẩm công nghệ, 49% cho hóa phẩm và đến 65% trong mùa Shopping Season – Vietnam Grand Sale.

Saigon Co.op chủ động kéo giảm giá giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí bữa cơm hàng ngày.

Saigon Co.op tiếp tục giữ vai trò bình ổn nhóm hàng tươi sống trong bối cảnh nguồn cung chịu tác động thời tiết. Từ 4/12 – 11/12, hệ thống khu vực Tây Nguyên và miền Nam triển khai Lễ hội rau nhiệt đới giảm từ 15% cho rau củ đạt VietGAP, GlobalGAP; từ 4/12 – 19/12, các mặt hàng rau – củ – quả, thịt, thủy – hải sản giảm 15–20%.

Lễ hội rau nhiệt đới tại Co.opmart giảm từ 15% cho rau củ, giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn rau chuẩn với giá hợp lý.

Đi cùng ưu đãi là cam kết chất lượng thông qua chương trình Tick xanh trách nhiệm – bộ tiêu chuẩn do Sở Công Thương TP.HCM triển khai. Saigon Co.op là đơn vị bán lẻ tiên phong tham gia, hiện thu hút gần 100 nhà cung cấp với hơn 1.200 mặt hàng gắn Tick xanh. Nhóm hàng “sạch – minh bạch” này ghi nhận tăng trưởng doanh số 30–40% trong 10 tháng năm 2025, tạo động lực mở rộng vùng trồng và quy trình canh tác chuẩn hóa.

Rau, củ, quả tại Co.opmart luôn dồi dào hàng hóa, đảm bảo giá ổn định trong bối cảnh nguồn cung thị trường biến động.

Từ 4/12–19/12/2025, khách hàng mua sắm sản phẩm có dấu Tick xanh trách nhiệm tại Co.opmart khu vực Tây Nguyên và miền Nam được giảm sâu đến 30% và mua 1 tặng 1 gồm nấm kim châm, giá đậu xanh, rau bồ ngót, dưa lê bạch kim, ổi nữ hoàng…

Co.opmart đảm bảo nguồn cung thịt an toàn trong mùa cao điểm cuối năm.

Trong bối cảnh thị trường cuối năm còn nhiều biến động, Saigon Co.op chủ động chuẩn bị nguồn hàng sớm, mở rộng ưu đãi và đẩy mạnh các nhóm thực phẩm minh bạch góp phần giữ ổn định cung ứng – giá cả, đồng thời bảo đảm người dân tiếp cận thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc với chi phí hợp lý. Những nỗ lực này tiếp tục củng cố vai trò đồng hành của Saigon Co.op với cộng đồng, giúp các gia đình yên tâm mua sắm và đón một mùa Tết đủ đầy, nhẹ gánh hơn.

Nhóm hàng Tick Xanh trách nhiệm được Saigon Co.op giảm sâu đến 30%, nhiều mặt hàng áp dụng mua 1 tặng 1, hỗ trợ người dân giảm chi phí bữa ăn.

Hàng nhãn riêng Saigon Co.op là “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” 2025

Tối 29/11 tại Hà Nội, Saigon Co.op được Sở Công Thương Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vinh danh với hai sản phẩm nhãn riêng: Gạo ST25 lúa tôm sinh thái Co.op Finest đạt Top 1 và Mật ong Hoa Sao Dầu Co.op Select đạt Top 2. Đây là lần thứ ba Saigon Co.op được ghi nhận tại chương trình, sau dầu ăn Co.op Select (2019) và nước giặt Co.op Happy (2020).

Saigon Co.op là “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” 2025.

Hiện hàng nhãn riêng của Saigon Co.op có hơn 2.000 mã sản phẩm, hợp tác hơn 100 nhà sản xuất trong nước, đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ. Danh mục được tổ chức theo ba dòng Co.op Happy (tiết kiệm), Co.op Select (phổ thông) và Co.op Finest (cao cấp), đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng. Sự ghi nhận năm 2025 tiếp tục khẳng định chất lượng và sức bật của hàng Việt, đồng thời thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường và lan tỏa giá trị cộng đồng của Saigon Co.op.