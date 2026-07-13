Sai lầm khi chăm sóc da dầu khiến mặt bóng như chảo mỡ

Đó là một trong những sai lầm phổ biến khi chăm sóc da dầu khiến làn da càng bóng nhớn.

Vì sao chăm sóc sai cách khiến da dầu càng tiết nhiều dầu?

Da dầu là tình trạng tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, chịu ảnh hưởng bởi di truyền, nội tiết, tuổi tác, môi trường và cả thói quen chăm sóc da. Việc làm sạch quá mức có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, khiến tuyến bã nhờn tăng tiết để bù đắp lượng dầu đã mất. Bên cạnh đó, nhiều người có da dầu nhưng vẫn thiếu nước, khiến da vừa khô căng sau khi rửa mặt vừa nhanh bóng nhờn. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung kiềm dầu, cần chăm sóc da đúng cách để duy trì độ ẩm và cân bằng hàng rào bảo vệ da.

6 sai lầm khi chăm sóc da dầu khiến da càng tiết nhiều dầu

Việc chăm sóc sai cách có thể khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn.

Rửa mặt quá nhiều lần trong ngày

Rửa mặt giúp loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa, nhưng rửa quá nhiều lần hoặc dùng nước quá nóng có thể làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn và da nhanh bóng dầu trở lại. Người có da dầu chỉ nên rửa mặt khoảng 2 lần/ngày bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, có độ pH cân bằng.

Da dầu là tình trạng tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, chịu ảnh hưởng bởi di truyền, nội tiết, tuổi tác, môi trường và cả thói quen chăm sóc daLựa chọn sản phẩm làm sạch có tính tẩy rửa mạnh

Nhiều người cho rằng da sạch "kin kít" sau khi rửa mặt là tốt, nhưng đây lại là dấu hiệu lớp màng bảo vệ tự nhiên của da đã bị loại bỏ quá mức. Các sản phẩm chứa chất tẩy rửa mạnh hoặc nhiều cồn dễ khiến da khô, kích ứng và kích thích tiết nhiều dầu hơn. Vì vậy, nên chọn sữa rửa mặt có độ pH cân bằng, làm sạch dịu nhẹ, không gây khô căng và phù hợp với da dầu hoặc da hỗn hợp thiên dầu.

Bỏ qua kem dưỡng ẩm vì sợ da bí

Đây là sai lầm phổ biến ở người có da dầu. Thực tế, da thiếu nước và hàng rào bảo vệ suy yếu có thể khiến da tiết nhiều dầu hơn. Kem dưỡng ẩm không chỉ bổ sung độ ẩm mà còn giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ cân bằng lượng dầu. Người có da dầu nên ưu tiên sản phẩm dạng gel hoặc lotion có kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh và không gây bít tắc lỗ chân lông.

Tẩy tế bào chết quá nhiều hoặc quá ít

Tế bào chết tích tụ có thể gây bít tắc lỗ chân lông và làm tăng nguy cơ nổi mụn. Ngược lại, tẩy tế bào chết quá thường xuyên hoặc chà xát mạnh dễ khiến da kích ứng, đỏ rát và tiết nhiều dầu hơn. Vì vậy, nên điều chỉnh tần suất phù hợp với tình trạng da và bắt đầu từ mức thấp nếu mới sử dụng.

Lạm dụng giấy thấm dầu

Giấy thấm dầu giúp giảm bóng nhờn tức thì, nhưng nếu sử dụng quá nhiều lần trong ngày sẽ liên tục lấy đi lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da. Điều này có thể kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn để bù lại lượng dầu vừa mất, khiến da càng nhanh đổ dầu.

Bỏ qua kem chống nắng hàng ngày

Nhiều người có da dầu bỏ qua kem chống nắng vì sợ bí da hoặc nổi mụn. Tuy nhiên, tia UV có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, khiến da mất nước và tiết nhiều dầu hơn. Người có da dầu nên chọn kem chống nắng có kết cấu mỏng nhẹ, khả năng kiềm dầu và ít gây bít tắc lỗ chân lông để sử dụng hàng ngày.

Những lưu ý giúp kiểm soát dầu hiệu quảĐể kiểm soát dầu hiệu quả, ngoài việc chọn mỹ phẩm phù hợp, cần duy trì lối sống lành mạnh như uống đủ nước, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng, không sờ tay lên mặt, vệ sinh khăn mặt, vỏ gối và dụng cụ trang điểm thường xuyên. Đồng thời, tránh kết hợp quá nhiều hoạt chất mạnh trong cùng một quy trình chăm sóc da. Nếu da tiết nhiều dầu kèm mụn viêm nặng, đỏ rát hoặc kích ứng kéo dài, nên đến chuyên khoa da liễu để được thăm khám và điều trị.