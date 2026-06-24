Phương pháp mới giúp sinh viên hiểu lịch sử, thêm tự hào dân tộc

(VTC News) -

Với sự tham gia của gần 50 nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, chương trình trình diễn các ca khúc ca ngợi Bác Hồ, đặc biệt là kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm vở kịch "Miền Nam trong trái tim Bác" đã khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi khán giả qua ngôn ngữ thể hiện mới mẻ.

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, ôn lại hành trình 100 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, từ đó ra sức học tập, lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và các nghệ sĩ. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Được biết, chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng” được tổ chức thành công tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thanh Hóa,...

Bùi Phương Nhi, sinh viên khóa 37 ngành Ngôn ngữ Nhật, Trường Đại học Thăng Long cho biết: “Tại chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng”, lý luận chính trị được truyền tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với người trẻ như chúng em. Em cảm nhận rõ hình ảnh Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là người vô cùng giản dị, gần gũi, luôn dành sự quan tâm và tình yêu thương sâu sắc cho nhân dân".

Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng” được Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Thế giới Di sản, Bảo tàng Hồ Chí Minh và một số đơn vị xây dựng hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.