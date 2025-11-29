+
Phở 'bay' 100.000 đồng/bát gây tranh cãi, vẫn đông nghịt khách
Quán phở "bay" hay phở Thế Béo tại ngã tư Trần Tế Xương – Nguyễn Khắc Hiếu (Hà Nội) mỗi sáng đều đông nghịt từ 5h, dù giá một bát có thể lên tới 100.000 đồng.
Tin mới
Phở 'bay' 100.000 đồng/bát gây tranh cãi, vẫn đông nghịt khách
09:49 29/11/2025
VTC NEWS TV
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 30/11 và rạng sáng 1/12
09:49 29/11/2025
Cần biết
Ngày càng nhiều người Mỹ muốn mua xe điện
09:41 29/11/2025
Xe
Kế hoạch hòa bình Ukraine: Ông Putin cứng rắn, ông Trump khó xử
09:35 29/11/2025
VTC NEWS TV
Lâm Đồng thúc đẩy triển khai các dự án, khu vực thu hút đầu tư
09:32 29/11/2025
Đầu Tư
Cục Hàng không họp khẩn xuyên đêm khi Airbus triệu hồi 6.000 máy bay A320
09:31 29/11/2025
Tài chính
Thương thắt lòng buổi học đầu sau lũ của học sinh Đắk Lắk
09:21 29/11/2025
Đời sống
Toàn cảnh thảm kịch cháy chung cư tại Hong Kong khiến ít nhất 128 người chết
09:05 29/11/2025
Tư liệu
Saigontourist Group cùng VTV4: Lan tỏa trải nghiệm Du lịch và Ẩm thực Việt Nam
09:00 29/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
EuroCham: Việt Nam cần tăng tốc chuyển đổi xanh để tăng trưởng kinh tế
08:56 29/11/2025
Kinh tế xanh
Hachi Việt Nam tung bộ đôi Hachi Regenerating hỗ trợ giảm gãy rụng tóc
08:53 29/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bắt đường dây lập 17 công ty 'ma' bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ ở Đồng Nai
08:46 29/11/2025
Bản tin 113
Công nghệ 29/11: Trung Quốc dùng robot hình người hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh
08:39 29/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Thần đồng Vật lý 15 tuổi người Bỉ muốn kéo dài tuổi thọ con người
08:32 29/11/2025
Khám phá
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống cà phê sau 16h
08:24 29/11/2025
Tư vấn
Khải Hoàn Prime: Tâm điểm đầu tư giữa đà bứt phá hạ tầng khu Nam
08:00 29/11/2025
Dự án
Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/11/2025 tại Thành phố Huế
07:50 29/11/2025
Cần biết
Lý do bổ sung 76 loại thuốc mới vào danh mục được BHYT chi trả
07:48 29/11/2025
Tin tức
Người dân kể khoảnh khắc kinh hoàng khi đất sụt dưới chân, nước phun lên, đất rung lắc muốn nuốt chửng người
07:44 29/11/2025
Đời sống
6.000 máy bay A320 phải sửa gấp sau sự cố mất kiểm soát do bão Mặt Trời
07:35 29/11/2025
Thời sự quốc tế
Bão số 15 Koto liên tục đổi hướng, áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông
07:20 29/11/2025
Thời tiết
Rợn người những căn nhà chênh vênh bên bờ suối sạt lở sau 4 trận lũ liên tiếp
06:58 29/11/2025
Đời sống
Giá vàng hôm nay 29/11: Bật tăng mạnh
06:54 29/11/2025
Tin giá vàng
Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Bị mang tiếng 'giật chồng', U60 rời xa showbiz
06:50 29/11/2025
Sao thế giới
Mẹo dùng khăn bảo quản bánh mì 'tươi' lâu, không nấm mốc
06:50 29/11/2025
Gia đình
Ông Trump tuyên bố hủy toàn bộ sắc lệnh của ông Biden được ký bằng máy tự động
06:45 29/11/2025
Thời sự quốc tế
Người vợ trẻ ôm hai con nhỏ giữa căn nhà sau lũ: 'Sao anh nỡ bỏ mẹ con em…'
06:41 29/11/2025
Lá lành đùm lá rách
Giá xăng dầu hôm nay 29/11: Quay đầu giảm
06:35 29/11/2025
Thị trường
Kịch bản U17 Việt Nam loại Malaysia, giành suất dự giải châu Á
06:34 29/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe
06:32 29/11/2025
Đời sống