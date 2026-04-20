Pakistan chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran
An ninh đang được thắt chặt ở Islamabad khi Pakistan chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai có thể diễn ra giữa Mỹ và Iran, bất chấp sự không chắc chắn về việc liệu cuộc đàm phán có được tiến hành hay không.
Chính quyền Islamabad cũng thông báo về việc đóng cửa nhiều tuyến đường và hạn chế giao thông trên khắp thủ đô và tại thành phố Rawalpindi lân cận. Hàng rào dây thép gai được giăng gần khách sạn Serena, nơi diễn ra vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran, toàn bộ khách mời được yêu cầu rời đi.