'Ông trùm' sản xuất hàng triệu lon sữa giả Hiup lĩnh án 30 năm tù

(VTC News) -

Ngày 8/1, TAND TP Hà Nội tuyên án với 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty Z Holding.

Theo đó, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding 30 năm tù về 3 tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Cùng bị truy tố về 3 tội danh trên, HĐXX tuyên bị cáo La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding 26 năm tù, Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding 28 năm tù.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt thấp nhất từ 15 tháng tù cho hưởng án treo, đến cao nhất là 9 năm tù.

Các bị cáo tại toà.

Công bố bản luận tội, VKS cáo buộc Thịnh và nhóm lãnh đạo Z Holding chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội.

Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhóm của Thịnh đã chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái Z Holding sản xuất, kinh doanh 26 sản phẩm tổng hơn 4,5 triệu hộp sữa giả với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, hàng giả do các công ty thuộc Z Holding sản xuất, bán ra thị trường chủ yếu là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng. Trong đó có nhiều loại sữa như Hiup Gold, thực phẩm bổ sung Hiup, dinh dưỡng Hiup 27 hương vani...

Thông qua Công ty Nature Made, nhóm của Thịnh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố. Các sản phẩm thường đăng ký công bố theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, cáo trạng nêu.

VKS cáo buộc Thịnh cùng với hai phó tổng giám đốc Z Holding đã thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, sữa giả thu lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.

VKS đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng.

Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch... Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 – tháng 5/2025.

Đối với 3 nhóm tội danh sản xuất hàng giả, vi phạm kế toán và rửa tiền có sự chỉ đạo điều hành, phạm tội có tính hệ thống, kéo dài của 3 bị cáo là Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh cùng với sự giúp sức đồng phạm của các bị cáo khác.

Ở tội danh sản xuất hàng giả, hành vi này là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội trong thời gian dài với nhiều loại hàng hóa khác nhau với khối lượng hàng hóa lớn, gồm các mặt hàng sữa dành cho trẻ em, người già là những người yếu thế trong xã hội.

Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân mà còn gây bức xúc trong xã hội.

Đối với hành vi vi phạm kế toán, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng, 109 hộ kinh doanh cá thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc, hệ thống Z Holding và các doanh nghiệp có doanh thu bán hàng rất lớn nhưng dưới sự chủ mưu, cầm đầu của 3 bị cáo, các bị cáo đã khởi xướng với các đồng phạm lập duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế phản ánh không đúng thực tế hoạt động sản xuất của công ty thuộc hệ thống.

Tổng doanh thu thực tế là hơn 7.000 tỷ đồng, các bị cáo chỉ kê khai hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước về thuế.

Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế của nhà nước, môi trường kinh doanh lành mạnh, ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng giữa các doanh nghiệp.

Tội Rửa tiền, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.