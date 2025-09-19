Ông Kim Jong-un giám sát thử nghiệm UAV, ra lệnh phát triển AI

(VTC News) -

Hình ảnh được chia sẻ bởi Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho thấy phương tiện không người lái cất cánh và sau đó tiêu diệt mục tiêu. Cuộc tập trận chứng minh "hiệu quả chiến đấu tuyệt vời của máy bay không người lái (UAV) tấn công chiến thuật dòng Kumsong" và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ "hài lòng lớn" với kết quả này.

Máy bay không người lái đang nổi lên như "tài sản hoạt động quân sự quan trọng, đưa nó trở thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và quan trọng trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Triều Tiên", ông Kim Jong-un phát biểu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc thử nghiệm. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng ra lệnh nỗ lực phát triển nhanh chóng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như "mở rộng và tăng cường" năng lực sản xuất máy bay không người lái.

Ông Hong Min, nhà phân tích cấp cao tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un xem công nghệ UAV là yếu tố quan trọng để đảm bảo "vị thế cường quốc".

Hồi năm ngoái, Bình Nhưỡng lần đầu công bố máy bay không người lái tấn công. Nhiều chuyên gia cảnh báo hoạt động của Triều Tiên trong lĩnh vực máy bay không người lái có thể liên quan đến liên minh mới với Nga.

Các nhà phân tích cũng cho rằng quân đội Triều Tiên được cử đi chiến đấu cho Nga sẽ tích lũy kinh nghiệm, bao gồm cách sử dụng máy bay không người lái trên chiến trường.

Triều Tiên từng thử nghiệm nhiều cuộc tấn công gây nhiễu GPS vào tài sản của Hàn Quốc - hoạt động ảnh hưởng đến một số tàu và hàng chục máy bay dân sự.

Giáo sư Lim Eul-chul, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Kyungnam, Hàn Quốc nhấn mạnh: "Nỗ lực phát triển AI của Triều Tiên đạt đà tăng trưởng kể từ năm 2024 nhờ vào việc chuyển giao công nghệ của Nga và bài học từ cuộc xung đột ở Ukraine".