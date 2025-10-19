Ô tô thành cục sắt sau ngập lũ, chủ xe khốn đốn với chi phí sửa tốn trăm triệu

(VTC News) -

Những ngày này, hàng trăm chiếc ô tô phủ kín bùn đất nằm dài trên vỉa hè các tuyến phố Thái Nguyên, chờ đến lượt được sửa chữa. Thế nhưng, điều khiến nhiều chủ xe trăn trở không chỉ là cảnh tượng xót xa ấy, mà còn là quyết định tài chính với khối tài sản bị hư hỏng: tiếp tục chi cả trăm triệu để cứu xe, hay chấp nhận bán lỗ để thanh lý.

Loạt ô tô nằm trên vỉa hè chờ sửa chữa.

Chi phí sửa còn lớn hơn tiền bán xe

Sự bế tắc trong việc đưa ra quyết định, cộng với thời gian chờ đợi kéo dài tại các gara, khiến cuộc sống mưu sinh của nhiều người bị đảo lộn. Anh Vũ Huy Hoàng, ở phường Phan Đình Phùng, cho biết anh chỉ kịp sửa tạm hai chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại trong lúc chờ ô tô được khắc phục.

Chiếc ô tô được anh Hoàng mua từ cuối năm 2018, đồng hành cùng anh trên rất nhiều chặng hành trình và được anh coi như "đứa con tinh thần". Hiện tại, xe vẫn nằm tại gara, hỏng cả hệ thống điện và đang chờ thống kê thiệt hại.

Là người thường xuyên phải đi công tác xa, anh Hoàng cho biết việc ô tô hỏng ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của anh và gia đình.

"Công việc của tôi thường xuyên phải đi các tỉnh, có ngày di chuyển tới vài trăm cây số. Khi xe ô tô hỏng, tôi phải sắp xếp lại toàn bộ công việc. Tập trung làm ở những nơi gần trước, khi nào sửa được xe thì sẽ đi những khu vực xa hơn", anh chia sẻ.

Dù chi phí sửa chữa dự kiến rất cao, anh Hoàng vẫn quyết tâm hồi sinh chiếc xe.

Đứng nhìn chiếc xe bị tháo tung, để lộ ra hệ thống dây điện và khung gầm lấm lem, anh Hoàng thở dài: "Từ xưa tới giờ chưa bao giờ ngập ở khu vực này. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã ngập tới nóc xe luôn rồi”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn phương án cứu xe như anh Hoàng. Bà Vũ Thị Thúy, một hộ kinh doanh tại phường Phan Đình Phùng, đau xót cho biết: "Gia đình tôi có 5 ô tô, cả 5 xe đều bị ngập nước lũ. Ngay cả chiếc xe lâu đời nhất, có chi phí sửa chữa được thợ báo thấp nhất cũng lên tới 250 triệu đồng".

So với giá trị thực tế còn lại của chiếc xe, đây là một khoản chi phí quá lớn và rủi ro. "Có lẽ tôi sẽ chấp nhận thanh lý chiếc xe này, bởi đời xe đã cũ, tiền sửa chữa còn lớn hơn tiền bán đi”, bà Thúy chia sẻ.

Tài sản tích góp suốt nhiều năm, trị giá hàng trăm triệu đồng của bà Thúy và nhiều hộ dân nơi đây, chỉ sau một đêm đã biến thành “cục sắt” nằm chờ thanh lý.

Gara quá tải, thợ sửa xe làm việc 17 tiếng/ngày

Số lượng ô tô bị ngập nước “chết lâm sàng” quá lớn khiến các gara sửa chữa tại Thái Nguyên dù hoạt động hết công suất vẫn rơi vào tình trạng quá tải.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, chủ một gara ô tô, chia sẻ về áp lực của đội ngũ thợ sửa chữa đang chạy đua với thời gian: "Lượng xe tìm đến xưởng rất nhiều, chúng tôi không thể nhận hết, chỉ nhận vừa đủ sức. Công việc ngày nào của chúng tôi cũng bắt đầu từ 7h30 sáng tới 12h đêm, khối lượng công việc gấp 2-3 lần ngày bình thường".

Do các dịch vụ xe cẩu quá tải, nhiều người dân phải tự đẩy xe ngập nước đến gara để kịp thời xử lý.

Thời gian chờ đợi kéo dài trở thành thử thách lớn nhất với nhiều người. "Xe ngập nước tốn rất nhiều thời gian và công sức để sửa chữa. Nhanh thì 10 ngày, lâu thì cả tháng trời, nhất là với những dòng xe có nhiều cảm biến càng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận hơn trong quá trình sửa chữa.

Chúng tôi phải tháo rời từng bộ phận, vệ sinh tới những con ốc nhỏ nhất, khi nào xe sạch sẽ như ban đầu mới sấy khô. Riêng công đoạn dọn dẹp nội thất đã mất tới 4 ngày", anh Tùng cho hay.

Sau đó, những người thợ tiếp tục xử lý các bộ phận cốt lõi như hệ thống điện, hộp điều khiển trung tâm – nơi thường xảy ra chập cháy và lỗi sau khi ngập. Quá trình phục hồi một chiếc ô tô ngập nước đòi hỏi rất nhiều công sức và chi phí không hề nhỏ. Khâu dọn dẹp nội thất đã mất từ 8-10 triệu đồng. Có những xe tổng chi phí sửa chữa lên tới 70-80 triệu, trong khi giá trị thực tế của xe chỉ khoảng 160 triệu đồng. “Vì vậy, không ít người cuối cùng đã từ bỏ ý định sửa xe”, anh Tùng chia sẻ.

Chủ gara ô tô cũng đưa ra khuyến cáo kỹ thuật nhằm giúp người dân giảm thiểu thiệt hại: “Nếu có thể, chủ xe nên tháo các cực ắc quy để kịp thời ngắt nguồn điện, tránh nguy cơ chập cháy hệ thống điện tử. Tuyệt đối không được cố đề nổ xe sau khi bị ngập, bởi hành động này rất dễ gây ra hiện tượng thủy kích, khiến chi phí sửa chữa có thể tăng lên gấp nhiều lần".