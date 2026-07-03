'Ổ' khai thác đất lậu lưng chừng núi Gia Lai: Xử phạt, thu giữ nhiều phương tiện

(VTC News) -

Phóng sự ghi nhận nhiều ngày nạn khai thác đất trái phép tại xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai

Ngày 3/7, UBND xã Canh Vinh ( tỉnh Gia Lai) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.N.T. (Sinh năm 1987, trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) vì có hành vi khai thác khoáng sản trái phép trong thời gian dài tại lưng chừng núi có tục danh Ụ Voi thuộc thôn An Long 2 mà Báo Điện tử VTC News đã điều tra, phản ánh trước đó.

Vị trí khai thác của "ổ" đất tặc nằm ở giữa núi Ụ Voi thuộc thôn An Long 2, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định xử phạt hành chính, ông L.N.T. bị phạt với số tiền 45 triệu đồng. Đồng thời buộc ông T. nộp lại số tiền hơn 69 triệu đồng có được từ việc khai thác, mua bán đất trái phép trước đó.

Ngoài ra, các phương tiện sử dụng bị bắt quả tang khai thác và bị lập biên bản xử lý tại hiện trường vào ngày 30/5 trước đó sẽ bị tịch thu gồm: 1 xe máy múc màu vàng, loại 05 đinh; 1 sàng kim loại; 1 xe tải loại 3,5 khối BKS 77C - 033.32.

Cũng tại quyết định, UBND xã Canh Vinh yêu cầu ông L.N.T buộc phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Những phương tiện bị lập biên bản xử lý, tịch thu khi đang khai thác đất trái phép tại hiện trường.

Trước đó ngày 25/6, Báo Điện tử VTC News có bài viết “Theo chân ’ổ‘ khai thác đất trái phép nằm lưng chừng núi ở Gia Lai” phản ánh “ổ” khai thác và sàng đất lậu vẫn ngang nhiên diễn ra ở lưng chừng núi tại xã Canh Vinh trong thời gian dài, bất chấp chỉ đạo “siết chặt” của UBND tỉnh Gia Lai,

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phóng viên Báo Điện tử VTC News đã nhiều ngày theo dõi và ghi nhận hoạt động khai thác đất trái phép nằm ở lưng chừng núi, có vị trí khuất sau tán rừng tràm nhằm che mắt chính quyền và người dân khu vực.

Sau thời gian ghi nhận đầy đủ chứng cứ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền, lực lượng chức năng xã Canh Vinh đã áp sát hiện trường, đột kích bất ngờ khiến nhóm “đất tặc” không kịp tẩu tán phương tiện.

Tại đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai và lực lượng chức năng xã Canh Vinh đã phong tỏa hiện trường, đồng thời ra quyết định tạm giữ mọi tang vật, phương tiện có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Đồng thời lập biên bản xử lý đối với những người có mặt tại hiện trường gồm: Đ.T.T. (SN 1976, Trú tại thôn Bình Long, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai); P.H.T (SN 2003, trú tại thôn An Long 2, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai); H.T.A (SN 1995, trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Theo kết quả xác minh, người đứng sau “ổ’ khai thác đất trái phép là ông L.N.T. Những người bị xử lý tại hiện trường chỉ là người làm thuê cho ông L.N.T, không biết việc ông T. làm là vi phạm pháp luật.

Xe tải BKS 77H 037.66 trong quá trình vận chuyển đất trái phép được phóng viên ghi nhận vẫn chưa bị xử lý.

Trong quá trình theo dõi, PV Báo Điện tử VTC News không chỉ ghi nhận hoạt động của xe tải BKS 77C 033.32 (bị tạm giữ tại hiện trường) mà còn có cả xe tải biển kiểm soát 77H 037.66. Cả hai xe tải nói trên liên tục nối đuôi nhau có mặt tại vị trí khai thác để vận chuyển đất.

Tại hiện trường, những kẻ khai thác đất trái phép còn chế tạo sẵn một khung thép có lớp lưới sàng cỡ lớn, đặt lên xe tải sau đó mới đổ đất thô lên trên để sàng lọc tại chỗ, lấy phần đất mịn để cung cấp cho các nhà vườn.