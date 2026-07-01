Ai đứng sau ‘ổ’ khai thác đất lậu ở lưng chừng núi Gia Lai?

(VTC News) -

Phóng sự ghi nhận nhiều ngày nạn khai thác đất trái phép tại xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai

Ngày 1/7, UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) thông tin đến Báo Điện tử VTC News về việc xác minh các tình tiết có liên quan đến vụ khai thác khoáng sản (đất) trái phép xảy ra ngày 30/5/2026 tại thôn An Long 2, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai mà báo phản ánh trước đó.

Theo kết quả xác minh, người đứng sau "ổ' khai thác đất trái phép là ông L.N.T (Sinh năm 1976, trú tại Phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Những người bị lập biên bản xử lý khi có mặt tại hiện trường gồm: Đ.T.T (SN 1976, Trú tại thôn Bình Long, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai); P.H.T (SN 2003, trú tại thôn An Long 2, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai); H.T.A (SN 1995, trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Những người này chỉ là người làm thuê cho ông L.N.T, không biết việc ông T. làm là vi phạm pháp luật.

Cận cảnh "ổ" đất lậu tại lưng chừng núi có tục danh “Núi Ụ Voi” thuộc thôn An Long 2, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai do ông L.N.T thuê người và phương tiện khai thác.

Tại Cơ quan Công an xã Canh Vinh, ông T. đã không cung cấp được giấy phép của cơ quan chức năng về hoạt động khai thác đất của mình. Ông T. xác nhận đã thuê người sử dụng xe tải loại 3,5 khối để khai thác, sàng đất, vận chuyển bán cho các chủ vườn ươm trên địa bàn xã.

Từ thời điểm cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2026 đến lúc bị bắt quả tang, ông T. đã có hành vi khai thác đất mà không có giấy phép với khối lượng 129,5m3, bán ra với giá mỗi xe gần 2 triệu trồng, thu lợi bất chính với số tiền hơn 69 triệu đồng.

Lực lượng chức năng xã Canh Vinh xác định có hơn 20 chủ vườm ươm trên địa bàn có liên quan đến việc mua bán đất trái phép của ông T. Chủ các vườn ươm nói trên có liên hệ với ông T. để mua đất phục vụ cho việc ươm giống keo vào thời điểm đầu tháng 5/2026

Ông Dương Hiệp Hòa - Chủ tịch UBND xã Canh Vinh - thông tin, hiện địa phương đã thành lập hội đồng định giá khối lượng 129,5 m3 đất mà ông L.N.T đã khai thác trái phép để xác định giá trị khoáng sản.

“Sau khi xác định được giá trị khoáng sản khai thác trái phép, lực lượng chức năng địa phương sẽ tổng hợp các tài liệu tham mưu đề xuất UBND xã Canh Vinh xử lý vụ khai thác khoáng sản trái phép nói trên theo đúng quy định của pháp luật”, ông Dương Hiệp Hoà thông tin.

1 trong 2 chiếc xe tải vận chuyển đất "lậu" qua sàng để bán cho các vườn ươm trên địa bàn xã Canh Vinh với giá gần 2 triệu đồng/xe.

Ngày 25/6, Báo Điện tử VTC News có bài viết “Theo chân ‘ổ’ khai thác đất trái phép nằm lưng chừng núi ở Gia Lai” phản ánh “ổ” khai thác và sàng đất lậu vẫn ngang nhiên diễn ra ở lưng chừng núi tại xã Canh Vinh trong thời gian dài, bất chấp chỉ đạo "siết chặt" của UBND tỉnh Gia Lai,

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phóng viên Báo Điện tử VTC News đã nhiều ngày theo dõi và ghi nhận hoạt động khai thác đất trái phép nằm ở lưng chừng núi, có vị trí khuất sau tán rừng tràm nhằm che mắt chính quyền và người dân khu vực.

Sau thời gian ghi nhận đầy đủ chứng cứ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, phóng viên Báo Điện tử VTC News đã liên lạc với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền, lực lượng chức năng xã Canh Vinh để thông tin về sự việc.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai sau đó đã áp sát hiện trường, đột kích bất ngờ khiến nhóm “đất tặc” không kịp tẩu tán phương tiện. Tại đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai và lực lượng chức năng xã Canh Vinh đã phong tỏa hiện trường, đồng thời ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện có hành vi khai thác khoáng sản trái phép nói trên, bao gồm:1 máy múc, 1 xe tải 77C 033.32 và tang vật sàng đất.

Đồng thời lập biên bản xử lý đối với những người có mặt tại hiện trường gồm: Đ.T.T (SN 1976, Trú tại thôn Bình Long, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai); P.H.T (SN 2003, trú tại thôn An Long 2, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai); H.T.A (SN 1995, trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Xe tải BKS 77H 037.66 trong quá trình vận chuyển đất trái phép được phóng viên ghi nhận.

Trong quá trình theo dõi, PV Báo Điện tử VTC News không chỉ ghi nhận hoạt động của xe tải BKS 77C 033.32 (bị tạm giữ tại hiện trường) mà còn có cả xe tải biển kiểm soát 77H 037.66. Cả hai xe tải nói trên liên tục nối đuôi nhau có mặt tại vị trí khai thác để vận chuyển đất.

Một chiếc máy múc đã chờ sẵn, không chỉ múc đất thô đem bán. Tại hiện trường, những kẻ khai thác đất trái phép còn chế tạo sẵn một khung thép có lớp lưới sàng cỡ lớn, đặt lên xe tải sau đó mới đổ đất thô lên trên để sàng lọc tại chỗ, lấy phần đất mịn để cung cấp cho các nhà vườn.

“Chúng tôi sẽ có kết quả xác minh minh bạch về khối lượng khoáng sản thất thoát, cũng như làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến "ổ đất lậu" này”, ông Dương Hiệp Hoà, Chủ tịch UBND xã Canh Ving khẳng định.