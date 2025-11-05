Nồng độ cồn gấp 2 lần mức kịch khung, tài xế ở Quảng Ninh bị phạt 35 triệu

(VTC News) -

Vào rạng sáng 5/11, Tổ công tác số 16 thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 18C (đoạn Km 101+300, xã Hải Sơn, Quảng Ninh) phát hiện tài xế Chìu A L. (SN 1992, trú tại xã Hải Sơn) lái xe ô tô 5 chỗ BKS 14A-841.xx có dấu hiệu vi phạm.

Vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung, tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế L. là 0,896 mg/lít khí thở - vượt gấp hơn 2 lần mức vi phạm cao nhất theo quy định. Anh L. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L, phạt tiền 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 23 tháng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trước đó, tối 2/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một ô tô chạy lùi để tránh chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT tại Thái Nguyên.

Cục CSGT sau đó xác nhận vụ việc xảy ra khoảng 20h46 ngày 2/11 trên tuyến ĐT274, địa phận xóm Bãi Chẩu, xã Thành Công (Thái Nguyên).

Tổ công tác phát hiện 1 ô tô con đang đi hướng phường Phổ Yên đi xã Thành Công. Khi cách vị trí tổ công tác khoảng 100m, bất ngờ chiếc xe đó lùi lại với tốc độ cao.

Thấy nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, một cán bộ Phòng CSGT đuổi theo. Quá trình lùi xe, ô tô lùi xuống ruộng.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận và phát hiện trong xe chỉ có 1 tài xế là Dương Văn C (SN 1982, trú tại xã Thành Công). Rất may, anh C. không bị thương. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở là 0,737 mg/lít khí thở.

Anh C. khai nhận đã uống nhiều rượu trước khi điều khiển xe và cố tình lùi xe để tránh bị kiểm tra.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh C. vì hành vi điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn, tạm giữ phương tiện và đề xuất xử phạt từ 30 – 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.