Những lưu ý khi đi máy bay du lịch 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, dự kiến Hà Nội sẽ rất hút du khách bởi chuỗi lễ hội, diễu binh, diễu hành, triển lãm và các chương trình nghệ thuật đường phố.

Du lịch bằng máy bay dịp 2/9 cũng sẽ là lựa chọn của đông đảo hành khách để đến được với Thủ đô. Đây cũng là giai đoạn các hãng hàng không ghi nhận lượng khách tăng đột biến, dẫn đến tình trạng “cháy vé”, chậm chuyến hoặc quá tải dịch vụ.

Vì thế, muốn có hành trình thuận lợi, du khách cần lưu ý một số điểm quan trọng khi đi máy bay trong dịp cao điểm này.

Đặt vé sớm và kiểm tra kỹ thông tin

Một trong những lưu ý quan trọng nhất là đặt vé máy bay càng sớm càng tốt, tránh tình trạng giá tăng cao hoặc hết vé ở giờ bay mong muốn.

Khi đặt vé trực tuyến, nên kiểm tra kỹ các thông tin về tên, ngày bay, hành trình và hành lý ký gửi. Bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể khiến việc làm thủ tục trở nên phức tạp, thậm chí tốn thêm chi phí đổi vé.

Du khách nên chủ động đặt vé máy bay sớm khi đi du lịch 2/9. (Ảnh minh họa)

Đến sân bay sớm hơn thường lệ

Trong dịp 2/9, lượng hành khách tăng cao khiến quầy thủ tục, khu an ninh và cửa lên máy bay thường xuyên quá tải. Do vậy, hành khách nên có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 2 – 3 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 – 4 tiếng với chuyến bay quốc tế.

Việc đến sớm không chỉ giúp tránh nguy cơ trễ chuyến mà còn tạo tâm lý thoải mái trước hành trình dài.

Chuẩn bị giấy tờ đầy đủ

Hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ. Với chuyến bay quốc tế, du khách nên kiểm tra kỹ thời hạn hộ chiếu, thị thực và các quy định xuất nhập cảnh tại điểm đến.

Trong bối cảnh nhiều nước áp dụng thủ tục trực tuyến, hành khách cũng nên lưu bản mềm giấy tờ trên điện thoại để phòng trường hợp thất lạc.

Chuẩn bị hành lý phù hợp

Dịp cao điểm, quầy ký gửi hành lý thường rất đông. Do đó, du khách nên cân nhắc mang theo hành lý gọn nhẹ, chỉ đem theo những vật dụng cần thiết.

Hãy tuân thủ quy định về trọng lượng và kích thước hành lý của từng hãng để tránh mất thời gian và chi phí phát sinh. Bên cạnh đó, việc dán nhãn tên, số điện thoại lên vali sẽ giúp dễ dàng nhận diện, hạn chế thất lạc.

Chủ động theo dõi thông tin chuyến bay

Trong mùa cao điểm, việc chậm hoặc thay đổi giờ bay có thể xảy ra. Do đó, du khách nên cài đặt ứng dụng của hãng hàng không để cập nhật thông tin kịp thời.

Nếu có thông báo thay đổi, hãy liên hệ ngay với nhân viên để được hỗ trợ và sắp xếp kế hoạch hợp lý, tránh bị động khi di chuyển.

Lưu ý an toàn giao thông

Nếu di chuyển ở Hà Nội trong dịp 2/9 này, cần lưu ý thông báo về phân luồng giao thông để tránh bị gián đoạn kế hoạch.

Giữ sức khỏe và tinh thần thoải mái

Lượng khách đông, thời gian chờ lâu dễ khiến hành khách mệt mỏi. Trước chuyến bay, nên ăn uống nhẹ nhàng, chuẩn bị nước uống, khẩu trang và thuốc men cá nhân.

Với chuyến bay dài, hành khách có thể mang theo gối cổ hoặc tai nghe để thư giãn. Giữ tinh thần thoải mái cũng là cách giúp hành trình du lịch trở nên trọn vẹn hơn.