Những dịch vụ hút khách dịp Rằm tháng 7

(VTC News) -

Rằm tháng 7 (còn gọi là lễ Vu lan báo hiếu) từ lâu đã trở thành nét văn hóa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Đây là cơ hội để nhiều dịch vụ nở rộ, thu hút đông đảo khách hàng.

Mâm cúng trọn gói

Một trong những dịch vụ được nhiều khách hàng tìm kiếm nhiều nhất dịp Rằm tháng 7 là mâm cúng trọn gói. Thay vì phải tự đi chợ, chuẩn bị và bày biện, nhiều gia đình lựa chọn cách đặt sẵn mâm cỗ mặn hoặc chay từ các cửa hàng.

Mâm cúng trọn gói là dịch vụ đắt khách dịp Rằm tháng 7. (Ảnh: Vietnamnet)

Giá mâm cúng dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng, tùy quy mô và yêu cầu. Các phần lễ thường gồm gà luộc, xôi, nem rán, canh miến, hoa quả, vàng mã...

Với mâm chay, thực đơn phong phú không kém, gồm nấm, đậu, rau củ chế biến đa dạng. Sự tiện lợi, nhanh gọn đã giúp dịch vụ này ngày càng được ưa chuộng.

Dịch vụ viết sớ, khấn lễ tại chùa

Rằm tháng 7 cũng là dịp người dân đi chùa cầu siêu, cầu bình an cho gia đình. Tại nhiều ngôi chùa lớn, dịch vụ viết sớ, khấn lễ luôn đông khách.

Người viết sớ thường am hiểu chữ Hán, chữ Nôm, giúp gia chủ trình bày tâm nguyện trang trọng và chuẩn mực.

Bên cạnh đó, một số chùa còn cung cấp dịch vụ làm lễ cầu siêu trọn gói, với mức phí từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, tùy theo quy mô khóa lễ.

Dịch vụ đặt đồ vàng mã

Vàng mã vốn gắn liền với lễ cúng rằm tháng 7. Những năm gần đây, thị trường còn xuất hiện thêm các sản phẩm sáng tạo như hoa sen giấy, nhà lầu, xe hơi, điện thoại, thỏi vàng...được làm tinh xảo.

Một số cửa hàng nhận đơn đặt vàng mã online. (Ảnh minh họa)

Nhiều cửa hàng vàng mã nhận đơn đặt online, giao tận nơi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Hoa sen giấy đặc biệt hút khách vì mang ý nghĩa thanh tịnh, hiếu nghĩa, thường dùng trong lễ cầu siêu.

Vận chuyển, ship đồ cúng tận nhà

Khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh, các dịch vụ vận chuyển, ship đồ cúng cũng vào mùa bận rộn. Chỉ cần vài thao tác đặt hàng qua mạng, khách hàng có thể nhận đủ lễ vật tại nhà, tiết kiệm thời gian.

Một số ứng dụng thương mại điện tử cũng tung ra gói combo đồ cúng rằm tháng 7 với giá ưu đãi, góp phần đưa dịch vụ này đến gần hơn với những người bận rộn.

Dịch vụ cúng online

Mùa Vu Lan năm nay, nhiều gia đình bận rộn lựa chọn dịch vụ cúng online với chi phí từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng. Chỉ cần một cú nhấp chuột, khách hàng có thể đặt trọn gói lễ vật từ hoa quả, bánh trái, gà luộc cho đến mâm cỗ mặn, thậm chí cả đồ lễ vàng mã.

Nhận thấy nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng, các khu nghĩa trang như: Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Phú Thọ), công viên Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội)...cung cấp dịch vụ trọn gói, gồm dọn dẹp mộ, dâng hương và tưởng nhớ người đã khuất.

Khách hàng có thể chọn hơn 40 danh mục sản phẩm cho một lễ cúng gồm hoa cúc, hoa sen, các món cúng truyền thống giò, gà luộc, thịt luộc...Đơn vị cung cấp dịch vụ còn hỗ trợ quay trực tuyến, gửi hình ảnh, video để gia chủ theo dõi quá trình cúng.