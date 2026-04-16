Nhóm thiếu niên ở Lâm Đồng đua xe rồi quay phim đăng lên mạng xã hội

(VTC News) -

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, vừa xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, ra quyết định xử phạt hơn 26 triệu đồng và ra quyết định tịch thu 2 phương tiện.

Các thanh thiếu niên cùng phương tiện của mình. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 9h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép thông qua mạng xã hội TikTok.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) làm việc với các thanh thiếu niên đua xe trái phép.

Ngay sau đó, chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy, vào khoảng 10h ngày 8/3, Vàng A Th. (SN 2009, ở Quảng Tân) điều khiển xe máy biển số 60B2-725.64 đến đoạn đường liên xã thuộc bon Điêng Đu (xã Quảng Tân) với mục đích để thử xe, xem xe ai mạnh hơn.

Hình ảnh đua xe của các thanh thiếu niên tại xã Quảng Tân trên Tik Tok.

Cùng tham gia với Th. là Vàng Thanh C. (SN 2009) điều khiển xe máy biển số 60H1-176.55; Lý A B. (SN 2007) điều khiển xe biển số 48AA-189.41 và Vàng A C. (SN 2010) điều khiển xe biển số 60B2-389.48, đều trú tại xã Quảng Tân.

Sau đó, Đội CSGT đường bộ số 6 đã phối hợp Công an xã Quảng Tân mời các đối tượng cùng phụ huynh lên làm việc.

Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên trên đã thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc tụ tập đua xe trái phép.

Quá trình xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý đối với Vàng Thanh C. về các hành vi: Đua xe trái phép; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50cm³; điều khiển xe không có đăng ký.

Đối với Vàng A Th., bị lập biên bản xử lý về các hành vi: Điều khiển xe chạy bằng một bánh; không đội mũ bảo hiểm; người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện có dung tích xi lanh trên 50cm³.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã xử phạt người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng mức xử phạt đối với các trường hợp trên là 26.750.000 đồng. Ngoài ra cơ quan chức năng, ra quyết định tịch thu 2 phương tiện vi phạm theo quy định.

Đội CSGT đường bộ số 6 tiếp tục phối hợp Công an xã Quảng Tân xác minh, làm rõ các đối tượng và phương tiện còn lại để xử lý nghiêm theo quy định.