Nhân viên ngân hàng ở Quảng Trị lừa đảo chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (SN 1994, trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn và Cơ quan điều tra tống đạt bị can theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 9/2025 - 01/2026, để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ, Thành đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân trên địa bàn xã Lao Bảo và xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị).

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với đại diện viện kiểm sát thi hành lệnh bắt tạm giam với Lê Văn Thành. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Thời điểm này, Thành đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở xã Lao Bảo (Quảng Trị) nên được nhiều người dân tin tưởng, cho vay nhiều khoản tiền để đáo hạn ngân hàng.

Sau khi nhận tiền vay, Thành chiếm đoạt và sử dụng phần lớn số tiền này để trả nợ cho các khoản vay khác của mình. Bằng thủ đoạn nêu trên, Thành chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và Khe Sanh (Quảng Trị) với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo đến người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Nếu có ai bị Lê Văn Thành chiếm đoạt tài sản với hành vi, thủ đoạn như trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.