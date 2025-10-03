Nhận tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, CSGT Đắk Lắk hỗ trợ đưa người đột quỵ đi cấp cứu

(VTC News) -

Trạm CSGT Tuy An (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ đưa một người bị đột quỵ đi cấp cứu.

CSGT nhận tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ tài xế xe khách.

Trước đó, khi đang làm nhiệm vụ tại Km1270, tuyến Quốc lộ 1 (thuộc phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk), tổ công tác nhận tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ tài xế ô tô khách 16 chỗ.

Tài xế Nguyễn Đoàn (SN 1975, trú TP.HCM) cho biết trên xe đang chở đoàn từ thiện từ Gia Lai vào TP.HCM thì có một hành khách bị đột quỵ, cần được đưa đi cấp cứu gấp.

Cán bộ CSGT đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời.

Lập tức, tổ công tác đã dùng xe tuần tra dẫn đường, hỗ trợ xe khách nhanh chóng đến Trung tâm Y tế Sông Cầu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, một tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng hỗ trợ đưa một người bệnh nặng đi cấp cứu.

Cụ thể, ngày 16/9, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm Thượng úy Nguyễn Ngọc Sơn, tổ trưởng và Đại úy Giáp Thanh Tùng, tổ viên được phân công làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại ngã tư Trâu Quỳ - Quốc lộ 5 (địa phận xã Gia Lâm).

Khoảng 10h45, có người dân điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 89A-238.xx đến chốt công tác cho biết, trên xe đang chở người bệnh nặng đi cấp cứu, đề nghị CSGT giúp đỡ hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngay lập tức, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị đồng thời sử dụng xe ô tô công vụ mở đường, đưa phương tiện chở bệnh nhân nhanh chóng đến bệnh viện.

Đến 14h cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc H, con rể của bệnh nhân, đã liên hệ cảm ơn tổ công tác và thông tin: Mẹ vợ anh là bà Trần Thị B (sinh năm 1959, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) bị nhồi máu não, rất may được CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời nay đã qua cơn nguy kịch.