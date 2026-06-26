Nhận định, dự đoán tỷ số Senegal vs Iraq: Hy vọng vé vớt 1%

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Senegal vs Iraq diễn ra lúc 2h ngày 27/6 trên sân BMO Field (Toronto, Canada). Senegal và Iraq bước vào lượt cuối bảng I trong tình thế không còn quyền tự quyết. Cả hai đều toàn thua sau hai lượt trận, vì vậy chỉ chiến thắng mới giúp họ nuôi hy vọng giành một trong những suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/16.

Hệ thống dữ liệu của Opta nhận định cơ hội thắng của Senegal vượt trội hơn với 77,2%, còn Iraq chỉ có 8,6%. Tỷ lệ hoà giữa hai đội là 14,2%. Đáng chú ý, đại diện Tây Á chỉ có 1,1% cơ hội vào vòng loại trực tiếp.

Thông tin nhanh trận Senegal vs Iraq Thời gian: 2h ngày 27/6. Sân: BMO Field, Toronto, Canada. Giải đấu: Bảng I World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Nhận định bóng đá Senegal vs Iraq

Bảng I đã sớm xác định hai đội đi tiếp là Pháp và Na Uy. Điều đó biến màn so tài giữa Senegal và Iraq thành cuộc đua giành cơ hội cuối cùng. Đội thắng vẫn phải chờ kết quả các bảng khác để biết có đủ điểm và hiệu số cạnh tranh suất đi tiếp hay không.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, họ cần chấm dứt những dấu hiệu sa sút đang khiến chiến dịch World Cup trở nên đầy khó khăn. Sau hai trận thua đầu tiên, Senegal đã lặp lại số thất bại nhiều nhất của họ trong một kỳ World Cup. Trước đó, họ cũng thua hai trận tại World Cup 2022 ở Qatar. Nếu tiếp tục thất bại trước Iraq, Senegal sẽ lần đầu tiên trong lịch sử thua ba trận vòng bảng liên tiếp tại World Cup.

Senegal được đánh giá có cơ hội giành chiến thắng cao hơn Iraq. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Iraq gần như chỉ còn thi đấu vì danh dự. Iraq vẫn chưa ghi được bàn nào tại giải đấu năm nay. Đội bóng của HLV Graham Arnold cần thắng với cách biệt khoảng 5 bàn mới có thể nghĩ tới cơ hội đi tiếp theo diện đội đứng thứ ba. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện trong hai trận đầu chưa cho thấy khả năng tạo nên điều kỳ diệu đó.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Senegal và Iraq gặp nhau. Senegal bất bại trong hai lần chạm trán các đại diện AFC tại World Cup, gồm trận hòa 2-2 trước Nhật Bản năm 2018 và chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Qatar tại World Cup 2022. Với Iraq, đây cũng là lần đầu tiên họ đối đầu một đội tuyển thuộc Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) tại World Cup.

Phong độ Senegal

Đoàn quân của HLV Pape Thiaw đang đứng bên bờ vực bị loại, phần lớn do những sai lầm mà chính họ tạo ra. Ở trận gặp Pháp, Senegal không tận dụng được thế trận tích cực trong hiệp một trước khi màn trình diễn bùng nổ của Kylian Mbappe giúp nhà vô địch World Cup 2018 lội ngược dòng giành chiến thắng.

Đến trận gặp Na Uy, đại diện châu Phi tiếp tục phải trả giá vì hàng loạt sai lầm nơi hàng phòng ngự. Trung vệ đội trưởng Kalidou Koulibaly là người chịu nhiều chỉ trích nhất sau thất bại 2-3 trước đội bóng của Erling Haaland. Cầu thủ giàu kinh nghiệm này cuối cùng bị thay ra ở phút 72 sau màn trình diễn mắc nhiều sai sót.

Sau trận đấu đáng quên của Koulibaly, Senegal bước vào lượt trận cuối với vị trí đội xếp thứ ba có thành tích tệ nhất trong số 12 bảng đấu, trong khi CH Czech, đội đang đứng thứ tám ở bảng xếp hạng các đội hạng ba, đã có được 1 điểm.

Trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường (bao gồm giao hữu), Senegal đã để thủng lưới 3 bàn ở 3 trận, chỉ giữ sạch lưới duy nhất một lần trong trận hòa 0-0 trước Ả Rập Xê Út.

Phong độ Iraq

Tình cảnh của Iraq còn khó khăn hơn khi họ đang có hiệu số -6 sau hai lượt trận, đồng nghĩa với việc ngay cả một chiến thắng bất ngờ trước Senegal cũng chưa chắc đủ để đưa họ đi tiếp. Mục tiêu thực tế hơn với Iraq là ghi bàn và khép lại một chiến dịch đáng quên bằng một khoảnh khắc tích cực.

Trước và trong World Cup, đội bóng Tây Á liên tục gây thất vọng. Chiến thắng gần nhất của họ là trận thắng 1-0 trước Andorra vào cuối tháng 5. Kể từ sau trận giao hữu đó, Iraq đã hòa Tây Ban Nha, thua 0-2 trước Venezuela, rồi tiếp tục thất bại trước Na Uy và Pháp tại World Cup, để lọt lưới 7 bàn sau hai lượt trận.

Bước vào trận đấu mang tính quyết định này với chỉ 2 chiến thắng trong 6 trận của năm 2026, Iraq gần như không tạo được động lực đủ lớn để tin vào việc giành quyền vào vòng loại trực tiếp trong lần đầu trở lại World Cup kể từ năm 1986.

Trước World Cup 2026, chỉ có hai đội tuyển từng thua ba trận vòng bảng với cách biệt từ ba bàn trở lên, là Mexico năm 1930 và New Zealand năm 1982. Mục tiêu của Iraq là cố tránh gia nhập danh sách này.

Iraq đứng cuối bảng xếp hạng bảng I, có hiệu số -6 sau hai lượt trận. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Senegal vs Iraq

Senegal sẽ không có sự phục vụ của thủ môn Edouard Mendy do chấn thương đầu gối, trong khi HLV Pape Thiaw không ghi nhận thêm trường hợp nào bỏ ngỏ khả năng ra sân. Đây là mất mát lớn với hàng thủ vốn đã để thủng lưới 6 bàn sau hai lượt trận.

Bên phía Iraq, HLV Graham Arnold không có trường hợp nào phải nghỉ thi đấu, nhưng tiền đạo chủ lực Aymen Hussein vẫn để ngỏ khả năng góp mặt do gặp vấn đề ở gân kheo. HLV Graham Arnold nhiều khả năng không thay đổi quá nhiều nhân sự do đây là trận đấu buộc phải thắng.

Đội hình dự kiến Senegal vs Iraq

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; I.Gueye, P.Gueye; Sarr, Camara, Mane; Jackson.

Iraq (4-1-4-1): Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al Ammari; Qasem, Ismaeel, Iqbal, Bayesh; Hussein.

Dự đoán tỷ số Senegal vs Iraq

Dự đoán Senegal - Iraq: Đội nào thắng?

Senegal vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn và tạo ra sức ép tốt hơn Iraq trong hai lượt trận đầu. Nếu cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đại diện châu Phi có nhiều cơ sở để giành chiến thắng.

Trận đấu có thể xuất hiện từ 2 đến 3 bàn khi cả hai đều không còn lựa chọn ngoài việc tìm kiếm chiến thắng. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình bởi Senegal chưa giữ sạch lưới, trong khi Iraq cũng buộc phải đẩy cao đội hình nếu bị dẫn trước.

Số cú sút nhiều khả năng nghiêng về Senegal nhờ khả năng tấn công biên. Trận đấu cũng có thể xuất hiện khá nhiều phạt góc và những tình huống phạm lỗi ở khu vực giữa sân khi hai đội đều chịu áp lực phải giành trọn 3 điểm.

Dự đoán kết quả: Senegal 2-1 Iraq.