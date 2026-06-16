Nhận định, dự đoán kết quả Áo vs Jordan, bảng J World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Áo đấu với Jordan diễn ra trên sân vận động Levi's hay San Francisco Bay Area (Santa Clara, bang California, Mỹ) lúc 11h ngày 17/6 (giờ Việt Nam). Siêu máy tính của Opta phân tích đội tuyển Áo có 70,3% cơ hội thắng, vượt trội so với mức 12,9% của Jordan.

Nhận định bóng đá Áo vs Jordan

Đội tuyển Áo trở lại World Cup sau 28 năm vắng mặt. Dưới thời huấn luyện viên Ralf Rangnick, đội bóng châu Âu có sự thay đổi rõ rệt về cường độ thi đấu và tổ chức pressing. Sau EURO 2024, Áo tiếp tục duy trì phong độ tốt và bước vào giải với mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Jordan lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Jordan, nhưng thử thách ở bảng J rất nặng. Đội bóng châu Á bị đánh giá thấp nhất bảng, do đó trận gặp Áo có thể là cơ hội thực tế nhất để họ tìm điểm.

Alaba là ngôi sao nổi bật của đội tuyển Áo. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Áo

Đội tuyển Áo có phong độ tốt trước World Cup 2026. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 80%, chỉ có 1 trận hòa và 1 thất bại. Đoàn quân của huấn luyện viên Ralf Rangnick - người vừa từ chối ký hợp đồng với AC Milan - ghi 27 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua trong chuỗi trận này.

Áo đang có 3 chiến thắng liên tiếp trước Ghana, Hàn Quốc và Tunisia. Nếu tính từ sau thất bại trước Romania hồi tháng 10/2025, đội bóng của Rangnick bất bại 5 trận liền. Các kết quả này cho thấy Áo không chỉ ổn định, mà còn biết cách thắng những trận phải thắng.

Điểm mạnh của Áo nằm ở cấu trúc tập thể. Họ không phụ thuộc hoàn toàn vào một ngôi sao, mà dựa nhiều vào pressing, tốc độ luân chuyển bóng và khả năng gây áp lực đồng bộ. Konrad Laimer có thể chơi ở nhiều vị trí, Marcel Sabitzer giữ vai trò thủ lĩnh tuyến giữa, còn David Alaba đem đến kinh nghiệm ở hàng thủ.

Trước Jordan, Áo nhiều khả năng kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình. Vấn đề của họ là phải đủ sắc bén ở 1/3 cuối sân. Nếu pressing hiệu quả và sớm mở tỷ số, đại diện châu Âu có thể kéo trận đấu theo hướng thuận lợi.

Phân tích phong độ Jordan

Phong độ Jordan có chiều hướng đi xuống ngay trước World Cup. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 5, hòa 2 và thua 3 trận. Tuy nhiên, 5 trận gần đây Jordan không thắng, trong đó có 2 trận hòa và 3 thất bại.

Jordan lần đầu tiên tham dự World Cup. (Ảnh: Reuters)

Hàng thủ là nỗi lo lớn của Jordan. Họ thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 5 trận gần nhất, lần lượt trước Morocco, Costa Rica, Nigeria, Thụy Sỹ và Colombia. Đây là tín hiệu không tốt khi đối thủ sắp tới là một đội bóng có cường độ pressing cao như Áo.

Jordan từng gây ấn tượng ở vòng loại nhờ sự chắc chắn và lối chơi phản công. Đội bóng của huấn luyện viên Jamal Sellami thường sử dụng hàng thủ 3 người, phía trước là cặp tiền vệ trung tâm giữ vị trí. Khi có cơ hội, hai cầu thủ chạy biên dâng cao để hỗ trợ các pha phản công.

Mousa Al-Tamari là nhân tố quan trọng nhất của Jordan. Cầu thủ này có tốc độ, khả năng rê bóng và tạo đột biến ở biên. Nếu Áo khóa được Al-Tamari, Jordan sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trên.

Thông tin đội hình Áo và Jordan

Đội tuyển Áo mất Christoph Baumgartner trước World Cup 2026, Dejan Ljubicic được gọi thay thế. Patrick Wimmer, Florian Grillitsch và David Alaba đều có vấn đề thể lực, nhưng Alaba vẫn được dự đoán đá chính. Trong bối cảnh Baumgartner vắng mặt, nhóm tấn công của Áo nhiều khả năng gồm Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch và Marko Arnautovic.

Jordan không có Yazan Al Naimat, cầu thủ ghi 8 bàn ở vòng loại World Cup, vì chấn thương. Ibrahim Sabra cũng rút khỏi danh sách và được thay bằng Mohammad Taha. HLV Sellami có thể sử dụng sơ đồ 3-4-3, với Mousa Tamari, Ali Olwan và Odeh Fakhoury trên hàng công.

Đội hình dự kiến Áo: A.Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X.Schlager, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic.

Đội hình dự kiến Jordan: Abulaila; Obaid, Al-Arab, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan, Fakhoury.

Dự đoán kết quả: Áo 3-1 Jordan.