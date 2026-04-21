Nhã Phương lần đầu trải nghiệm NeBiolina: Tôi chọn tin vào sự minh bạch

Trăn trở của người mẹ

Chiều ngày 17/04/2026 tại Grand Plaza, diễn viên Nhã Phương xuất hiện tại sự kiện Proud Heart Launch, sự kiện ra mắt NeBiolina - Thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ chuẩn quốc tế ICEA. Không mang hào quang của một người nổi tiếng, cô đến với tâm thế của một người mẹ đang tìm kiếm sản phẩm chăm sóc thực sự dịu lành đối với làn da non nớt của con.

Sự kiện Proud Heart Launch của NeBiolina không chỉ là một buổi ra mắt sản phẩm, mà đã trở thành nơi giải đáp trọn vẹn định nghĩa True Organic - True Gentle mà Nhã Phương và hàng triệu mẹ Việt vẫn luôn tìm kiếm.

Hành trình chạm vào “TRUE ORGANIC - Khi minh bạch là thước đo duy nhất

Tại trạm trải nghiệm, Nhã Phương cẩn thận quan sát từng sản phẩm. Sự chú ý của cô dừng lại ở chứng nhận ICEA Eco Bio Cosmetics được in rõ nét trên vỏ chai.

"Cầm trên tay sản phẩm cho con, điều đầu tiên Phương tìm kiếm không phải là những lời hứa hẹn mà là minh chứng minh bạch. Khi nhìn thấy chứng nhận ICEA in trực tiếp trên bao bì, Phương hiểu đây là một cam kết nghiêm túc. Hóa ra, một sản phẩm hữu cơ thực thụ theo chuẩn quốc tế đòi hỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt từ vùng trồng đến nhà máy, đảm bảo 0% hoá chất, ngay cả bao bì cũng phải thân thiện với môi trường" - Nhã Phương trực tiếp chia sẻ góc nhìn của mình.

Sự minh bạch ấy tiếp tục được khẳng định qua những con số kiểm định. Sau khi được giải thích về rủi ro của kim loại nặng trong mỹ phẩm, Nhã Phương bày tỏ: "Phương thực sự bất ngờ khi biết NeBiolina chủ động kiểm soát hàm lượng kim loại nặng như Niken, Crom, Coban ở mức dưới 0.4ppm, một con số thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn thông thường. Với một người mẹ, mức độ kiểm nghiệm độc lập này chính là minh chứng rõ nét nhất cho khái niệm True Organic".

Tại trạm TRUE ORGANIC Nhã Phương được giải đáp chi tiết hơn về tiêu chuẩn hữu cơ của NeBiolina

Trải nghiệm TRUE GENTLE - Sự dịu lành trên từng điểm chạm

Chuyển sang trạm TRUE GENTLE - nơi khách mời được trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, sự dè chừng ban đầu của Nhã Phương nhường chỗ cho sự an tâm khi trực tiếp chạm vào hệ sinh thái chăm sóc toàn diện. Vừa thoa thử lớp sữa tắm gội lên tay, cô vừa bộc bạch: "Thử trên da Phương cảm nhận được sự dịu nhẹ, không bị khô căng".

Sau khi tiếp tục trải nghiệm từng sản phẩm và xem xét kỹ thành phần in trên bao bì, Nhã Phương cho biết: “Các sản phẩm thì đều có công thức rất tối giản, và được kiểm chứng trên làn da nhạy cảm. Đặc biệt hơn là Phương không thấy những cái tên như SLS, SLES, paraben, cồn,... trong bảng thành phần nên thấy yên tâm hơn nhiều”.

NeBiolina và hành trình hơn một thập kỷ chăm da bằng sự tử tế

Hành trình của NeBiolina bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước, từ những cánh đồng yến mạch tại Cà dei Fiori được canh tác bằng sự tử tế, hoàn toàn không sử dụng thuốc trừ sâu và hóa chất công nghiệp. Sự tôn trọng sinh giới ấy đã đưa NeBiolina vươn đến 12 quốc gia và giờ đây chính thức hiện diện tại Việt Nam thông qua sự kiện Proud Heart Launch.

Tại sự kiện, thương hiệu giới thiệu hệ sinh thái chăm sóc toàn diện đạt chứng nhận ICEA Eco Bio Cosmetics, bao gồm: sữa tắm gội cho bé, dầu massage cho mẹ và bé, dung dịch vệ sinh dịu nhẹ và kem đánh răng cho bé. Thông qua sự đồng hành của Công ty TNHH Dược Hunmed, những tinh túy nguyên bản từ Italy đã được trao gửi trọn vẹn, thiết lập một chuẩn mực chăm sóc minh bạch và đáng tin cậy cho các gia đình Việt.

Sự kiện Proud Heart Launch đánh dấu cột mốc quan trọng của NeBiolina tại Việt Nam

Khép lại sự kiện, Nhã Phương đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Hữu cơ thật không nằm ở những danh xưng tự phong, mà được chứng minh bằng sự minh bạch: "Lần thứ 3 làm mẹ, Phương chọn tin vào những giá trị thật", cô chia sẻ.

Quyết định ấy được xây dựng trên nền tảng khắt khe để dịu lành, mang sự thuần khiết nguyên bản bảo bọc lấy những năm tháng đầu đời của con.