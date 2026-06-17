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Người mua vàng thấp thỏm chờ thông tin từ Fed

(VTC News) -

Giá vàng phục hồi sau nhiều tuần rơi xuống mức thấp nhưng đà tăng có dấu hiệu chững lại khi giới đầu tư dồn sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Fed.

VTC News
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