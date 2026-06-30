Ngôi sao Nhật Bản: 'Tuyệt đối không được từ bỏ mục tiêu vô địch World Cup'

(VTC News) -

Thất bại 1-2 trước Brazil ở vòng 1/16 ngày 30/6 khép lại hành trình của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2026. Giấc mơ vô địch thế giới của nền bóng đá xứ sở mặt trời mọc chưa trở thành hiện thực khi năng lực của họ vẫn thua kém những đối thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, theo ngôi sao Doan Ritsu, đội tuyển Nhật Bản sẽ không từ bỏ mục tiêu vô địch World Cup trong tương lai.

"Từ bây giờ, tôi nghĩ chúng tôi tuyệt đối không được từ bỏ mục tiêu vô địch. Khi các cầu thủ tiếp tục nói về mục tiêu đó và kiên trì theo đuổi nó, tôi tin người hâm mộ cả nước cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Mọi người đã dành cho đội tuyển sự cổ vũ tuyệt vời và tôi thực sự biết ơn", tiền vệ Doan Ritsu khẳng định trong cuộc phỏng vấn sau trận.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Nhật Bản phải trải qua những thất bại đau đớn ở vòng knock-out trong các kỳ World Cup. (Ảnh: Reuters)

Doan Ritsu thừa nhận những thiếu sót về chuyên môn của đội tuyển Nhật Bản. Anh và đồng đội thiếu thực lực so với đối thủ từng 5 lần vô địch World Cup. "Chúng tôi còn thiếu thực lực. Toàn đội đã chuẩn bị với tất cả những gì mình có để hướng tới mục tiêu vô địch World Cup. Nhưng sau trận đấu này, tôi càng cảm nhận rõ rằng bóng đá thế giới vẫn ở một đẳng cấp rất cao".

Dù liên tục có những pha phòng ngự xuất sắc, trung vệ Tomiyasu Takehiro cũng không giấu được sự thất vọng sau khi đội tuyển Nhật Bản để thua trước "Selecao". Anh nhận định khoảng cách trình độ giữa hai đội vẫn còn rất lớn, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

"Trước giải, chúng tôi đã có những trận giao hữu tốt và giành kết quả trước nhiều đội tuyển mạnh. Nhưng sau trận đấu hôm nay, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi và những đội bóng hàng đầu vẫn còn rất lớn. Điều mà tôi cảm nhận được rõ ràng lúc này là tôi thật sự có lỗi với tất cả mọi người", trung vệ của Ajax nghẹn ngào chia sẻ.

Video: Nhật Bản thua Brazil ở phút 90+5

Đây là lần thứ ba liên tiếp họ phải trải qua những thất bại đau đớn ở vòng knock-out trong các kỳ World Cup. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, tiền vệ Sano Kaishu gục xuống sân, ôm đầu trong thất vọng.

"Cuối cùng thì kết quả mới là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ đây không phải là một đội bóng đáng lẽ phải dừng bước ở vòng đấu này. Thật sự rất tiếc nuối. Việc chúng tôi bị đối thủ kết liễu ở thời điểm quyết định cũng cho đội mình vẫn còn thiếu sót. Dù vậy, tôi không nghĩ những gì cả đội đã làm là sai. Chúng tôi có quyền tự hào về những gì đã cùng nhau tích lũy và xây dựng", tiền vệ 25 tuổi khẳng định.

Sano chính là người mở tỷ số cho Nhật Bản ở phút 29. Sau khi cắt được đường chuyền của Brazil ngay gần vạch giữa sân, anh dẫn bóng thẳng lên rồi tung cú sút xa từ trước vòng cấm, đưa bóng găm vào góc trái khung thành. Dù vậy, anh không khỏi tiếc nuối khi nhìn lại hai bàn thua của đội nhà.

"Chỉ một khoảnh khắc ra quyết định ở thời điểm then chốt, hay chỉ một chút thiếu quyết liệt trong khâu áp sát cũng tạo nên khác biệt. Ở cả hai bàn thua, tình huống trước khi đối phương ghi bàn đều diễn ra ở khu vực tôi phụ trách phòng ngự. Có lẽ chính một chút thiếu sót đó đã khiến chúng tôi phải trả giá".