Ngộ độc bánh mì ở Nghệ An: Thêm hàng chục người nhập viện

Theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Diễn Châu, đến nay đã tiếp nhận 60 bệnh nhân. Tính cả 2 trường hợp đang điều trị tại trung tâm y tế, tổng số người nghi bị ngộ độc là 62. Trong số 60 người điều trị tại bệnh viện, 5 bệnh nhân đã được xuất viện, 4 người chuyển viện theo yêu cầu, còn lại 51 trường hợp đang điều trị, sức khỏe nhìn chung ổn định.

Các bệnh nhân có biểu hiện nghi ngộ độc bắt đầu xuất hiện từ ngày 17/4. Ban đầu, nhiều người tự điều trị tại nhà, song do triệu chứng không thuyên giảm nên lần lượt đến viện thăm khám, điều trị.

Đến nay đã có tổng cộng 62 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 57 người cho biết ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Quỳnh. (Ảnh: TH)

Qua khai thác bệnh sử, đa số bệnh nhân đều từng sử dụng bánh mì tại hai điểm bán ở Diễn Châu. Các dấu hiệu thường gặp là buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và sốt. Đáng chú ý, vẫn có một số trường hợp không ăn bánh mì nhưng ăn nhiều loại thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào...và vẫn xuất hiện triệu chứng tương tự.

Theo thống kê, trong hai ngày 17 - 18/4, bệnh viện ghi nhận 28 ca nhập viện. Những ngày tiếp theo, đặc biệt từ 19 đến trưa 20/4, số ca tăng thêm 32, nâng tổng số bệnh nhân lên 60 người. Các bệnh nhân hiện đang được điều trị tại nhiều khoa khác nhau như: Truyền nhiễm, Nội, Sản và Nhi.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu ngành y tế Nghệ An nhanh chóng vào cuộc, tiến hành truy xuất nguồn thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm để làm rõ nguyên nhân, đồng thời xử lý theo quy định nếu phát hiện sai phạm.

Sở Y tế Nghệ An cũng khuyến cáo người dân từng mua và sử dụng bánh mì tại các cơ sở có nghi vấn trong các ngày 16 - 17/4 cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe, chủ động đến cơ sở y tế gần nhất khi có biểu hiện nghi ngộ độc.