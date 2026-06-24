Nâng cấp Quốc lộ 14E, dân khốn khổ vì nhà cửa ‘lọt thỏm’

(VTC News) -

Những ngày cuối tháng 6/2026, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đi qua địa bàn 7 xã của TP Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị “về đích” theo kế hoạch đề ra.

Dự án có số vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Thế nhưng, trái với niềm vui đường lớn mở ra, nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên đường đang phải trải qua những ngày tháng khốn khổ chưa từng có.

Người dân sinh sống ven Quốc lộ 14E phải xây bậc tam cấp để ra đường.

Thời gian qua, ông Vương Vũ Lĩnh (thôn Nam Bình Sơn, xã Đồng Dương) than ngắn thở dài khi ngôi nhà tránh nắng che mưa của gia đình nằm “lọt thỏm” so với mặt đường Quốc lộ 14E.

Theo ông Lĩnh, kể từ khi Quốc lộ 14E qua địa bàn thôn Nam Bình Sơn được nâng cấp, nền nhà của gia đình ông thấp hơn mặt đường gần 1,5m. Để có thể đi từ nhà ra Quốc lộ 14E, gia đình phải tự bỏ kinh phí xây các bậc tam cấp.

“Vợ chồng tôi đều đã lớn tuổi, nhà lại có cháu nhỏ nên việc đi lại rất bất tiện, tiềm ẩn nguy hiểm. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ để có điều kiện sửa chữa, nâng cấp nền nhà”, ông Lĩnh giãi bày.

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Năm (trú cùng thôn) cũng lâm vào tình cảnh khốn khổ khi nền nhà giờ thấp hơn mặt đường chừng 1,4m kể từ khi Quốc lộ 14E nâng cấp.

Nền nhà của bà Năm giờ thấp hơn mặt đường khoảng 1,4m.

“Mùa mưa bão năm ngoái, nước từ trên mặt đường Quốc lộ trút như thác xuống nhà tôi khiến nhà cửa ngập lênh láng, tài sản hỏng hóc. Còn những ngày nắng nóng như hiện nay thì bụi xộc thẳng vào nhà rất khó chịu” – bà Năm nói và thông tin thêm, trước tình cảnh trên, gia đình bà đã gửi đơn kiến nghị đến UBND xã, chủ đầu tư, đơn vị thi công để xem xét giải quyết. Song, từ cuối năm 2025 đến nay, nguyện vọng của gia đình bà vẫn chưa nhận được giải pháp thỏa đáng.

Đề cập đến vấn đề khiến người dân khổ sở, đại diện Ban Quản lý dự án 4, thuộc Cục Đường bộ Việt Nam - đơn vị chủ đầu tư dự án, cho biết đã tiến hành xử lý tình trạng ngập úng đối với trường hợp của bà Năm, đồng thời thực hiện vuốt nối đường vào nhà dân để tạo thuận lợi cho việc đi lại.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với UBND xã Đồng Dương kiểm tra lại thực tế. Riêng việc hỗ trợ kinh phí cho hộ dân thuộc thẩm quyền xem xét của địa phương”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Đồng Dương Lê Văn Thôi xác nhận chính quyền địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân và đang phối hợp với chủ đầu tư cùng đơn vị thi công để tìm hướng giải quyết phù hợp.

Dự án có số vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E (đoạn Km15+270-Km89+700), đi qua địa bàn 7 xã của TP Đà Nẵng gồm Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức, Phước Trà, Phước Hiệp và Khâm Đức. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 được giao quản lý dự án.

Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thi công xây dựng là 22 tháng, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, trước thực trạng dự án gặp vướng mắc, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến tháng 10/2026.