Mỹ tấn công Iran ngày thứ ba liên tiếp, lệnh ngừng bắn đổ vỡ hoàn toàn

(VTC News) -

Quân đội Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào Iran

Đợt tấn công mới của quân đội Mỹ bước sang ngày thứ ba liên tiếp.

"Vào lúc 16h45 (giờ miền Đông nước Mỹ) hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bắt đầu đêm thứ ba liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran theo chỉ thị của Tổng tư lệnh", CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

"Các cuộc không kích này sẽ tiếp tục khiến lực lượng Iran phải trả giá đắt và làm suy giảm khả năng của họ trong việc tấn công dân thường vô tội cũng như các tàu thương mại tại eo biển Hormuz". Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng các mục tiêu của đợt tấn công bao gồm các tài sản quân sự của Iran, trong đó có hệ thống giám sát ven biển, năng lực triển khai máy bay không người lái và tên lửa.

Mỹ tấn công Iran ngày thứ ba liên tiếp.

Trong các diễn biến đáng chú ý khác, ông Trump nói: "Chúng tôi sẽ đánh họ rất mạnh tối nay và sẽ tiếp tục đánh mạnh vào ngày mai". Khi đề cập đến Bản ghi nhớ (MoU) mà Washington và Tehran đã ký, ông Trump nói Iran "đã không thực hiện đúng cam kết". Dù hôm thứ Hai ông cho rằng MoU "không có nhiều ý nghĩa", trước đó ông từng mô tả đây là "một thỏa thuận với Iran đạt được mọi mục tiêu mà chúng tôi đặt ra... chấm dứt xung đột hiện nay, mở lại eo biển Hormuz và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân".

Trả lời các phóng viên, ông Trump tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ kiểm soát eo biển Hormuz và khẳng định cuộc chiến với Iran đang diễn biến "rất nhanh", dù đã vượt qua những mốc thời gian trước đó mà ông từng dự đoán sẽ kết thúc. Ông mô tả đây là một "cuộc đụng độ quân sự" nhưng từ chối cho biết chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu.

Quân đội Mỹ liên tiếp mở đợt không kích mới nhằm vào Iran (Ảnh minh hoạ)

Ông Trump cũng cho rằng Mỹ cần được "các quốc gia mà chúng tôi đang giúp đỡ" hoàn trả chi phí trong cuộc xung đột với Iran, đồng thời nêu tên một số đồng minh trong khu vực gồm Israel, Ả-rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong khi đó tại Iran, truyền thông Iran đưa tin, rạng sáng thứ Ba (14/7) theo giờ địa phương, các vụ nổ đã được ghi nhận tại thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran, cũng như trên các đảo Kish, Qeshm và Abu Musa. Quân đội Iran ra tuyên bố cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hệ thống thông tin liên lạc, bồn chứa nhiên liệu, hệ thống phòng không Patriot, tháp canh và một kho đạn tại nơi mà Tehran mô tả là một căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait.

Theo quân đội Iran, đây là hành động đáp trả "các cuộc gây hấn liên tiếp của Mỹ nhằm vào Iran".

Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Giá dầu Brent - chuẩn dầu thô toàn cầu - tăng vọt 9,59%, chốt phiên ở mức 83,30 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 12/6. Đây cũng là mức tăng theo ngày lớn nhất của dầu Brent trong hơn sáu năm.

Mỹ đã hủy toàn bộ các cuộc hẹn lãnh sự trong những ngày tới tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán ở UAE, đồng thời di dời toàn bộ nhân viên chính phủ không làm nhiệm vụ khẩn cấp ra khỏi quốc gia này.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết tên lửa Iran đã đánh trúng hai tàu chở dầu của UAE tại eo biển Hormuz, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Lệnh ngừng bắn đổ vỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo với Quốc hội rằng Washington một lần nữa ở trong tình trạng xung đột với Iran, theo Politico và New York Times đưa tin hôm thứ Hai.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã tìm cách hạn chế quyền phát động chiến tranh của ông Trump, cho rằng ông không có sự phê chuẩn của Quốc hội đối với cuộc tấn công Mỹ - Israel nhằm vào Iran ngày 28/2. Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973 (War Powers Resolution), tổng thống phải rút lực lượng Mỹ sau 60 ngày nếu Quốc hội không phê chuẩn việc tiến hành chiến tranh.

Trong bức thư đề ngày thứ Sáu (10/7) mà hai hãng tin tiếp cận được, ông Trump lập luận rằng các cuộc không kích quân sự mới của Mỹ nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran là một phần trong "trách nhiệm bảo vệ người dân Mỹ và các lợi ích của nước Mỹ cả trong và ngoài nước".

Theo các nguồn tin, Nhà Trắng cho rằng động thái này sẽ giúp chính quyền Trump có thêm một mốc thời hạn 60 ngày mới để tiếp tục các hoạt động quân sự chống Iran.

Tháng 5 vừa qua, ông Trump từng thông báo với Quốc hội rằng cuộc xung đột ban đầu, mang tên Chiến dịch Epic Fury, đã "kết thúc" sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 7/4. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn cùng Bản ghi nhớ (Memorandum of Understanding) mà Mỹ và Iran ký ngày 17/6 đã đổ vỡ sau khi các cuộc tấn công tái diễn vào tuần trước. Hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận.

Hôm thứ Hai (13/7), ông Trump tuyên bố Washington đang "tiếp quản" eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng vốn là điểm nóng tranh cãi kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc xung đột. Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Washington sẽ kiểm soát tuyến đường thủy này và thu 20% phí đối với toàn bộ hàng hóa được vận chuyển qua eo biển.

Ông cũng cho biết Mỹ sẽ khôi phục việc phong tỏa các cảng của Iran và cấm các tàu thuộc sở hữu của Iran hoặc khách hàng của Tehran đi qua khu vực này.