Muốn ly hôn vì chỉ cần quên đóng chai nước cũng bị vợ đay nghiến cả ngày

Sau 2 năm cưới, tôi đang nghĩ đến chuyện ly hôn vì không chịu nổi chuyện vợ luôn cáu gắt vì những lý do lặt vặt. Vợ tôi rất tốt, biết làm ra tiền, có sự nghiệp ổn định, nấu ăn ngon, chăm nom nhà cửa gọn gàng nhưng luôn thể hiện sự khó chịu, bực bội thời gian dài đối với những điều không vừa ý.

Chúng tôi đều 27 tuổi, quen nhau gần 3 năm mới cưới. Em làm ngành truyền thông, còn tôi là nhân viên kinh doanh. Thu nhập của cả hai tương đối ổn, chuyện kinh tế không phải lo lắng gì nhiều.

Lúc mới yêu, vợ tỏ ra là người hiền lành, hiểu chuyện và biết cảm thông. Tuy nhiên, từ khi kết hôn và sống riêng, tôi nhận ra em rất dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt, nhiều khi không thể nào hiểu nổi. Mỗi khi bực bội khó chịu vì công việc, em lại đem tất cả về nhà, những cuộc cãi nhau diễn ra triền miên.

Vợ tôi thường xuyên cáu gắt, chì chiết vì những chuyện nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. (Ảnh minh họa: iStock)

Nếu là chuyện lớn, tôi sai thì sẽ xin lỗi rồi chủ động làm hòa để hôn nhân êm đẹp. Tuy nhiên, đa số các cuộc cãi nhau là do những chuyện sinh hoạt, tôi thấy không đáng là gì mà vẫn khiến em "phát rồ" lên. Đơn cử như chỉ vì tôi quên không vặn nắp chai nước khoáng sau khi uống, vợ phát hiện ra rồi cau mày, làu bàu. Tôi cười trừ, xin lỗi, cầm chai nước đem đi cất. Thế nhưng em không dừng lại, nhắc đi nhắc lại chuyện đó, rồi khó chịu đến đêm.

Vợ tôi cũng mắng mỏ mãi chỉ vì quần áo bẩn tôi không để đúng chỗ, hay không đem giặt đúng lúc, dù việc đó rất là không đáng để cãi nhau. Thậm chí, quần áo tôi treo lên có dự định mặc tiếp mà chưa giặt (ví dụ như quần bò), vợ cũng ức chế vì nếp sinh hoạt không được theo ý mình.

Có lần, vợ đi làm về muộn; tôi nấu ăn. Lúc đi làm về, vì có chuyện không vừa ý, em không đụng đũa mà lập tức vào phòng ngủ. Tôi bực bội cất hết các món vào tủ lạnh, chẳng thèm nói thêm câu nào. Chúng tôi đi ngủ trong nỗi hậm hực.

Có hôm vợ bị hỏng xe, xe đề không nổ máy, tôi dắt đi sửa ở tiệm gần nhà, chủ tiệm nói do nút đề bị hở mạch. Sửa xong vài ngày, tôi thấy đề máy hơi khó nên lấy xe em đưa ra hãng kiểm tra lại thì nhân viên báo bình yếu, thay bình, làm vệ sinh máy cùng một số thứ. Thấy thế, vợ mắng mãi rằng sao hôm trước không đem ra hãng luôn, để giờ tốn tiền, thợ tháo máy 2-3 lần ảnh hưởng xe.

Ngày nào cũng bực bội với nhau những chuyện nhỏ như vậy, tôi thấy không khí ngày càng ngột ngạt và khó chịu. Nhiều lúc tôi không thể kiểm soát được cảm xúc, lại càng thêm kiệt sức. Bây giờ tôi đã hình thành phản xạ hễ lỡ tay làm rơi món đồ gì đó là lập tức liếc nhìn vợ, hồi hộp chờ xem em có thái độ gì không.

Có kỳ nghỉ lễ, vợ đi công tác, để tôi ở nhà một mình. Khi vợ trở về, tôi chưa kịp dọn dẹp nhà cửa, nhiều đồ bẩn, rác còn vương vãi. Tôi bảo "em vào nghỉ ngơi, anh dọn nhà một lúc là sạch", nhưng vợ nổi cơn giận dữ, mắng nhiếc thậm tệ, bảo muốn ly hôn chỉ vì không thể ở được với tôi.

Sau đó, cứ đến dịp lễ là em xách vali về bên ngoại mà không nói với tôi một câu nào. Hết kỳ nghỉ, tôi nài nỉ vợ mới quay trở về.

Tôi từng nói thẳng với vợ rằng: "Những chuyện ấy không quá to tát và chúng ta hoàn toàn có thể tìm cách giải quyết. Anh nghĩ, nếu cả hai cùng bình tĩnh và nhìn nhận mọi việc một cách thoáng hơn, cuộc sống của chúng ta sẽ vui vẻ hơn nhiều". Thế nhưng vợ cho rằng tôi chỉ giỏi ngụy biện, không chịu thay đổi bản thân, rồi viết sẵn đơn ly dị. Những lúc đó, tôi thật sự muốn bảo em đưa đơn đây rồi ký roẹt cho xong.

Cảm giác căng thẳng và ngột ngạt bao trùm khiến tôi mệt mỏi. Vợ chồng mới cưới, cãi vã, xung đột trong sinh hoạt là điều không thể tránh khỏi; thế nhưng cứ thế này thì cạn kiệt hết sức lực và năng lượng sống. Mong các anh chị đi trước cho tôi lời khuyên, có phải chúng tôi thực sự không hợp để sống chung và nên ly hôn để giải thoát?

Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.