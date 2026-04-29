Mưa đá, dông lốc thổi bay 244 mái nhà, Lào Cai thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng

Từ chiều tối 22/4 đến sáng 28/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện đợt thời tiết cực đoan với mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá cục bộ. Mưa dông xảy ra trên phạm vi rộng, tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân.

Theo thống kê, thiên tai ảnh hưởng đến hàng loạt xã, phường, tập trung tại các khu vực như Bát Xát, Văn Chấn, Tả Củ Tỷ, Cốc San, Liên Sơn, Hợp Thành, Dền Sáng, Mường Bo, Bản Liền… Đợt thiên tai không gây thiệt hại về người, song gây thiệt hại đáng kể về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và một số công trình hạ tầng thiết yếu.

Thiên tai ở Lào Cai gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. (Ảnh: Laocai.gov.vn)

Toàn tỉnh có 244 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1 nhà hư hỏng nặng, còn lại chủ yếu bị tốc mái. Thiệt hại tập trung nhiều tại một số địa bàn như Bát Xát với 54 nhà, Văn Chấn 39 nhà, Tả Củ Tỷ 25 nhà, Cốc San 21 nhà. Nhiều mái tôn, mái fibro xi măng bị gió giật tung, buộc người dân phải khẩn trương che chắn, gia cố tạm thời để ổn định sinh hoạt.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 4,2 ha lúa bị thiệt hại, hơn 13,4 ha cây trồng hàng năm và 1,5 ha cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng.

Về hạ tầng, mưa dông và lốc xoáy làm hư hỏng 3 điểm trường, 1 trạm truyền thanh và 10 công trình phụ trợ. Ngoài ra, 8 cột điện và 1 trạm biến áp bị ảnh hưởng, gây gián đoạn cục bộ việc cung cấp điện tại một số khu vực. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường kịp thời triển khai công tác chỉ đạo, ứng phó và khắc phục hậu quả. Các cơ quan chức năng chủ động truyền tải thông tin cảnh báo, theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời đôn đốc các địa phương thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”.

Chính quyền cơ sở huy động lực lượng dân quân, công an, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ Nhân dân thu dọn hiện trường, che chắn, gia cố nhà cửa, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Đến nay, toàn bộ 244 nhà bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ che chắn, gia cố tạm thời. Các diện tích sản xuất đang được khôi phục, hệ thống điện và công trình thiết yếu tiếp tục được sửa chữa.

Tuy nhiên, công tác khắc phục còn gặp khó khăn do thiệt hại phân tán, nhiều hộ dân thiếu nguồn lực sửa chữa nhà ở, trong khi thời tiết tiếp tục tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Các địa phương đang tiếp tục khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất và đảm bảo an toàn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cơ quan chức năng tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn; đẩy nhanh sửa chữa công trình thiết yếu; hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dông, lốc, mưa đá nhằm hạn chế thiệt hại trong thời gian tới.