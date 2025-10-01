(VTC News) -

Cải thiện chức năng đường tiêu hóa và giúp tiêu hóa

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, chuối là một trong những loại trái cây giúp bổ sung dinh dưỡng hằng ngày cho cơ thể. Thiamine trong chuối có thể thúc đẩy tiết axit dạ dày, giúp tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, cải thiện chức năng tiêu hóa, bảo vệ dạ dày.

Vì vậy, những người có chức năng tiêu hóa không đầy đủ và thường xuyên bị táo bón có thể ăn thêm chuối hằng ngày để giúp cải thiện chức năng đường tiêu hóa và chống táo bón.

Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển

Chuối rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Trong số đó, vitamin A có thể thúc đẩy tăng trưởng và phát triển, nâng cao vóc dáng và sức đề kháng của con người, chống lại bệnh tật tốt hơn.

Vì vậy, trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển có thể ăn 1 quả chuối liên tục trong 1 tháng rất hữu ích cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

Có thể giúp giảm cân

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Healthline cho biết, lợi ích không bao giờ bị đánh giá thấp, ăn chuối hằng ngày có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu giảm cân.

Chứa nhiều chất xơ và protein, chuối sẽ giúp bạn no lâu hơn, mặc dù chỉ hơn 100 calo một quả chuối trung bình. Chuối thậm chí còn lọt vào danh sách 20 thực phẩm thân thiện với giảm cân nhất hành tinh.

Cải thiện mức năng lượng của mình

Đặc biệt là khi ăn trước hoặc sau khi tập luyện, chuối có thể là công cụ giúp tăng cường mức năng lượng của bạn và giúp bạn không cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày.

Kết quả từ một nghiên cứu PLOS One năm 2012 trên các vận động viên nam cho thấy rằng những người nạp năng lượng bằng đồ uống thể thao cứ sau 15 phút thay vì ăn chuối và uống nước lại có kết quả kém hơn trong các cuộc đua xe đạp đường dài. Do đó, có mối tương quan trực tiếp giữa việc ăn chuối và việc tăng mức năng lượng đối với hiệu suất.

Nhận được lượng kali tăng cường, hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chuối được biết đến với lượng kali, nhưng bạn có biết rằng kali có thể giúp tim khỏe mạnh không? Nó hoàn toàn có thể - vì vậy ăn một quả chuối mỗi ngày có thể dẫn đến một trái tim khỏe mạnh. Hầu hết mọi người không tiêu thụ đủ kali trong chế độ ăn uống hằng ngày, điều này thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát huyết áp và các thành phần khác của sức khỏe tim mạch.

Mỗi ngày ăn một trái chuối rất tốt cho sức khoẻ

Một chế độ ăn giàu kali - như ăn một quả chuối mỗi ngày - có thể làm giảm 27% nguy cơ mắc bệnh tim của bạn. Vì vậy, đã đến lúc thêm loại trái cây này vào thói quen hằng ngày của bạn.

Giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ

Chuối cũng là loại trái cây có tác dụng cải thiện giấc ngủ hiệu quả. Nó rất giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng, sau khi lượng magiê dồi dào đi vào cơ thể con người có thể giúp giảm căng thẳng các cơ trên cơ thể con người, giúp thư giãn não bộ và giúp cải thiện giấc ngủ.

Chuối cũng có thể ổn định việc tiết melatonin và serotonin, điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ tốt hơn, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Vì vậy những người bị mất ngủ có thể xoa dịu cảm xúc và cải thiện giấc ngủ bằng cách ăn chuối trước khi đi ngủ liên tục trong 1 tháng.

Loại bỏ phù nề và giảm huyết áp

Chuối là loại trái cây giàu kali, có thể làm giảm các triệu chứng phù nề và hạ huyết áp rất hiệu quả.

Sau khi ion kali đi vào cơ thể người, nó có thể cân bằng hàm lượng ion natri và ion kali trong cơ thể, đồng thời đào thải ion natri dư thừa ra khỏi cơ thể, từ đó giúp giảm phù nề và ngăn ngừa bệnh cao huyết áp.