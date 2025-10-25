Mobilint - doanh nghiệp Hàn Quốc tiên phong phát triển chip AI cho kỷ nguyên số

(VTC News) -

Mobilint - doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Hàn Quốc giới thiệu loạt giải pháp chip AI và điện toán biên tiên tiến, hướng tới hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi số và phát triển hạ tầng thông minh. Các công nghệ mới của Mobilint giúp tối ưu xử lý dữ liệu tại chỗ, giảm độ trễ và tiết kiệm năng lượng, phù hợp cho các lĩnh vực như giao thông thông minh, sản xuất, y tế và đô thị số.

Sự kiện Diễn đàn số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho hợp tác công nghệ sâu rộng giữa hai quốc gia trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Phó Chủ tịch Seongmo Kim chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ sản xuất chip AI, mà phát triển toàn bộ hệ sinh thái - từ phần cứng đến phần mềm - để AI trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả năng lượng và bền vững hơn.”

Mang ba sản phẩm chủ lực tới Diễn đàn 2025

Tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA) tổ chức, Mobilint giới thiệu ba sản phẩm chiến lược: MLA100, REGULUS SoC và MLX-A1 - thể hiện năng lực điện toán biên hàng đầu của Hàn Quốc.

MLA100 là card tăng tốc AI nhỏ gọn đạt hiệu năng 80 TOPS chỉ với 25W điện năng, mang lại sức mạnh xử lý vượt trội nhưng tiết kiệm năng lượng hơn nhiều so với GPU truyền thống. Sản phẩm phù hợp cho trung tâm dữ liệu biên, nhà máy và hệ thống giao thông thông minh - những lĩnh vực cần xử lý hình ảnh và dữ liệu theo thời gian thực.

REGULUS SoC là chip AI tích hợp CPU, NPU, ISP và codec trong cùng một vi mạch, đạt 10 TOPS hiệu năng với chỉ 3W điện năng tiêu thụ. Với khả năng hoạt động độc lập, REGULUS lý tưởng cho robot, camera, drone và hệ thống IoT cần xử lý AI tại chỗ.

MLX-A1 là máy tính biên hoàn chỉnh, tích hợp MLA100 trên nền Intel, vận hành Ubuntu Linux cùng SDK cài sẵn, giúp doanh nghiệp triển khai nhanh ứng dụng AI mà không cần hạ tầng phức tạp.

Ông Seongmo Kim nhấn mạnh: “Các sản phẩm của Mobilint được phát triển để giải quyết bài toán lớn nhất của ngành - làm sao vận hành AI mạnh mẽ tại biên mà vẫn tiết kiệm năng lượng và chi phí.”

Thiết bị MLX-A1 của Mobilint - máy tính biên tích hợp chip AI, sẵn sàng cho triển khai trong công nghiệp và đô thị thông minh.

Khẳng định vị thế tiên phong của bán dẫn AI Hàn Quốc

Mobilint tự thiết kế toàn bộ kiến trúc NPU và bộ phần mềm SDK ‘qb’, cho phép triển khai hơn 400 mô hình AI mà không cần tinh chỉnh phức tạp. Sự đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm giúp chip của Mobilint đạt hiệu năng cao với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn 80% so với GPU thông thường.

Trên hành trình phát triển, công ty đã đạt nhiều cột mốc quan trọng: năm 2020 gây tiếng vang toàn cầu với kết quả trên bảng hiệu năng AI MLPerf; năm 2022 ra mắt chip ARIES - nền tảng cho dòng sản phẩm edge AI; năm 2024 công bố REGULUS SoC, mở văn phòng tại Mỹ; và năm 2025, REGULUS giành Giải thưởng Đổi mới CES, khẳng định vị thế tiên phong của Mobilint trong lĩnh vực bán dẫn AI.

MLX-A1 - máy tính biên thế hệ mới của Mobilint, mang sức mạnh xử lý AI đến ngay tại hiện trường ứng dụng.

Công nghệ của Mobilint đã được ứng dụng trong các dự án thực tế tại Hàn Quốc và châu Á như dây chuyền phát hiện lỗi tự động của Hyvision hay hệ thống giám sát giao thông thông minh tại thành phố Anyang và Seongnam, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành đô thị.

Hướng tới hợp tác chiến lược tại Việt Nam

Với tầm nhìn khu vực, Mobilint xem Việt Nam là thị trường chiến lược tại Đông Nam Á, nơi chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ. “Việt Nam đang ở giai đoạn bứt phá trong chuyển đổi số. Đây là môi trường lý tưởng cho công nghệ điện toán biên - nơi trí tuệ nhân tạo được triển khai ngay tại hiện trường, giúp hệ thống hoạt động thông minh và tiết kiệm hơn”, ông Seongmo Kim nhận định.

Tại Diễn đàn năm nay, Mobilint mong muốn hợp tác sâu rộng với doanh nghiệp viễn thông, nhà tích hợp hệ thống và cơ quan quản lý Việt Nam, thông qua việc chia sẻ công nghệ, triển khai dự án thử nghiệm PoC và phát triển ứng dụng AI phù hợp nhu cầu bản địa.

Bên cạnh đó, công ty định hướng chuyển giao công nghệ, bản địa hóa sản phẩm và đào tạo kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế - ứng dụng chip AI, góp phần xây dựng nền công nghiệp bán dẫn trong nước.