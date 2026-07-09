Mẹo bóc giấy dán tường nhanh mà không gây hỏng tường

Giấy dán tường là lựa chọn phổ biến để làm mới không gian sống. Nó có thể bám rất chắc sau nhiều năm sử dụng, nhưng phương pháp đúng sẽ giúp bạn bóc giấy dán tường nhanh mà không gây hỏng tường.

Chuẩn bị trước khi bóc giấy dán tường

Dù áp dụng phương pháp nào, bạn cũng nên dành thời gian chuẩn bị để hạn chế ảnh hưởng đến sàn nhà và tường. Trước hết, hãy phủ bạt nylon, bìa carton hoặc khăn cũ lên sàn và chân tường để tránh nước hoặc hóa chất thấm xuống.

Tiếp theo, bạn tháo toàn bộ tranh ảnh, kệ treo, gương và các vật trang trí trên tường. Nếu khu vực có ổ điện hoặc công tắc, nên tháo mặt nạ bảo vệ và tránh để nước tiếp xúc trực tiếp.

Đối với những ngôi nhà xây trước năm 1978 (ở một số quốc gia), lớp sơn cũ có thể chứa chì. Trong trường hợp nghi ngờ, nên đeo khẩu trang đạt chuẩn và thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết.

4 cách bóc giấy dán tường đơn giản

Khi muốn thay đổi phong cách hoặc cải tạo nhà, cần bóc lớp giấy cũ nhưng nhiều người e ngại vì sợ làm bong tróc, hư hỏng bề mặt tường. Theo các chuyên gia, chỉ cần chọn đúng phương pháp và thao tác cẩn thận, bạn có thể loại bỏ lớp giấy cũ nhanh chóng mà vẫn giữ nguyên bề mặt tường.

(Ảnh: Nelly Cuanalo)

Dưới đây là 4 cách được các chuyên gia khuyến nghị để bóc giấy dán tường an toàn, nhanh chóng mà không cần tốn nhiều chi phí.

Cách 1: Dùng máy phun hơi nước

Đây là phương pháp phù hợp với giấy dán tường cũ, bám chắc hoặc được dán trên tường thạch cao.

Đổ nước vào bình chứa của máy, khởi động và chờ đến khi thiết bị tạo đủ hơi nước.Đặt đầu phun lên từng mảng giấy trong khoảng 15-20 giây để hơi nóng làm mềm lớp keo phía dưới.Sau đó, dùng dao bả (dao trét) nhẹ nhàng luồn vào mép giấy và bóc từng mảng.Sau khi bóc hết giấy, tiếp tục dùng hơi nước để làm mềm phần keo còn sót lại rồi cạo sạch, cuối cùng lau lại bằng miếng bọt biển ẩm.

Nếu giấy vẫn bám chặt, có thể dùng dụng cụ tạo lỗ nhỏ trên bề mặt giấy trước khi xông hơi để hơi nước thẩm thấu tốt hơn.

(Ảnh: Nelly Cuanalo)

Cách 2: Dùng nước pha giấm hoặc nước xả vải

Nếu không có máy phun hơi nước, bạn có thể tự pha dung dịch làm mềm keo bằng những nguyên liệu sẵn có trong nhà. Có hai công thức phổ biến: Pha nước và giấm trắng theo tỷ lệ 1:1 hoặc pha 3 phần nước với 1 phần nước xả vải.

Cho dung dịch vào bình xịt rồi xịt đều lên bề mặt giấy dán tường. Sau khi giấy đã ngấm nước, lớp keo sẽ mềm ra và giấy có thể được bóc bằng dao bả.

Nếu giấy vẫn chưa bong, hãy tiếp tục xịt thêm dung dịch, chờ vài phút rồi thử lại thay vì cố cạy mạnh, tránh làm hỏng tường.

Cách 3: Dùng dung dịch tẩy keo chuyên dụng dạng lỏng

Đối với giấy dán tường phủ vinyl - loại thường được sử dụng trong nhà bếp hoặc phòng tắm - dung dịch tẩy keo chuyên dụng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Trước tiên, nên dùng dụng cụ tạo lỗ để làm rách lớp phủ vinyl, giúp dung dịch thấm xuống lớp keo phía dưới, sau đó xịt dung dịch lên một khu vực nhỏ và chờ khoảng 5 phút.

Khi lớp keo đã mềm, dùng dao bả nhẹ nhàng nâng mép giấy và bóc ra. Trong quá trình thực hiện, nên lau ngay phần dung dịch chảy xuống sàn hoặc chân tường để tránh gây hư hại.

Cách 4: Dùng dung dịch tẩy keo dạng gel

Dung dịch dạng gel thích hợp với những vị trí khó xử lý hoặc lớp giấy bám quá chắc. So với dạng lỏng, gel bám trên bề mặt tốt hơn và giữ độ ẩm lâu hơn, giúp keo có thêm thời gian để mềm ra.

Bạn có thể dùng cọ, con lăn hoặc bình xịt để phủ gel lên giấy dán tường. Sau khi chờ khoảng 15-30 phút, dùng dao bả bóc giấy giống như các phương pháp trên.

Một số lưu ý để tránh làm hỏng tường

Với tường thạch cao hoặc tường trát vữa, máy phun hơi nước thường là lựa chọn hiệu quả và an toàn nhất.

Không nên giữ đầu phun hơi nước tại một vị trí quá 30 giây vì nhiệt độ cao có thể làm hỏng bề mặt tường.

Khi dùng dao bả, chỉ nên luồn nhẹ giữa lớp giấy và tường, tránh cạo mạnh khiến bề mặt bị trầy xước hoặc bong lớp thạch cao.

Dao bả bằng nhựa thường ít làm xước tường hơn so với dao kim loại.Sau khi bóc hết giấy, nên vệ sinh sạch lớp keo còn sót, để tường khô hoàn toàn trước khi sơn hoặc dán lớp giấy mới.