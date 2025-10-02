Masteri Rivera Danang kiến tạo không gian cân bằng cho gia đình đa thế hệ

(VTC News) -

Đa thế hệ - Đa nhịp sống

Với định hướng trở thành “Thành phố đáng sống” chuẩn quốc tế với hạ tầng phát triển đồng bộ và môi trường sống xanh, Đà Nẵng nhận được nhiều sự quan tâm từ các gia đình bởi nhu cầu sở hữu những không gian sống tiện nghi, gắn kết các thế hệ và nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Gia đình chị Lê Minh Hạnh quyết định “rời phố” để an cư tại Đà Nẵng sau nhiều năm bận rộn với công việc tại TP.HCM. Hai vợ chồng mong muốn con cái được lớn lên trong môi trường trong lành, gần gũi thiên nhiên và có cơ hội gắn kết với ông bà tại quê hương nơi mình sinh ra.

“Chúng tôi muốn một nơi mà cả ba thế hệ đều cảm thấy thoải mái: con trẻ được tự do vui chơi, bố mẹ yên tâm làm việc, ông bà có chỗ nghỉ ngơi và chăm sóc các cháu”, chị Hạnh chia sẻ.

Thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ thông minh, đảm bảo sự giao hòa giữa không gian gắn kết và riêng tư của gia đình.

Masteri Rivera Danang - Không gian cân bằng cho gia đình đa thế hệ

Masteri Rivera Danang - Tower A mở ra lời giải trọn vẹn cho những gia đình tìm kiếm sự giao hòa giữa truyền thống gắn kết và nhịp sống hiện đại.

Các căn hộ 3 phòng ngủ gần 90m² được thiết kế mở, kết nối khu vực bếp - phòng ăn - phòng khách thành không gian quây quần, nơi những bữa cơm trở thành khoảnh khắc gắn kết ông bà, cha mẹ và con trẻ. Ba phòng ngủ được bố trí tách biệt, mang đến sự riêng tư cần thiết: Ông bà có khoảng lặng yên tĩnh, bố mẹ tái tạo năng lượng, con trẻ có không gian học tập và sáng tạo.

Đặc biệt, thiết kế căn hộ Dual Key hơn 100m² được xem là điểm mới trong tư duy kiến trúc chung cư hiện đại. Mô hình “2 trong 1” cho phép tách thành hai căn hộ khép kín với lối đi và tiện ích riêng, vừa thuận tiện cho gia đình nhiều thế hệ, vừa linh hoạt cho nhu cầu ở và cho thuê.

Căn hộ Dual Key với mô hình “2 trong 1” cho phép tách thành hai căn hộ khép kín với lối đi và tiện ích riêng.

Giữa trung tâm Đà Nẵng năng động, Masteri Rivera Danang còn mở ra một tổ ấm nơi thiên nhiên và phố thị giao hòa, để gia đình cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và nhịp sống sôi động trong cùng một không gian.

Mỗi căn hộ 3 phòng ngủ và Dual Key đều là căn góc, đón trọn ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn đa hướng. Từ ban công, cư dân có thể thu vào tầm mắt bình minh rực rỡ trên biển Mỹ Khê, hoàng hôn tĩnh lặng trên ba dòng sông Hàn, Cẩm Lệ, Cầu Đỏ, hay nhịp sống phồn hoa của phố thị khi đêm về. Một hướng thiên nhiên, một hướng đô thị - hai nhịp sống cùng giao thoa trong một tổ ấm được đánh giá là điểm cộng lớn của dự này.

Masteri Rivera Danang đang được thi công đúng tiến độ cam kết, với các hạng mục xây dựng được triển khai đồng bộ và giám sát chặt chẽ.

Masteri Rivera Danang kiến tạo một hệ sinh thái sống toàn diện cho gia đình với 31 tiện ích compound khép kín. Ông bà thong dong trong vườn dạo bộ yên bình, con trẻ khám phá khu vui chơi, bố mẹ tìm lại sự cân bằng tại phòng gym, yoga hay hồ bơi sau ngày làm việc căng thẳng. Mỗi thế hệ đều tìm thấy niềm vui và năng lượng sống cho riêng mình, nhưng tất cả cùng hòa chung trong một nhịp điệu an yên.

“Tôi sẽ thấy an tâm hơn khi đi làm, vì biết ông bà và các cháu ở nhà có không gian để trải nghiệm, giao lưu và kết nối cùng hàng xóm xung quanh, tận hưởng hệ tiện ích đa dạng, từ khu thể thao đa năng ngoài trời cho bố mẹ, khu vui chơi cho trẻ em đến vườn thư giãn cho ông bà”, Chị Hạnh bày tỏ.

Với vị trí tâm điểm trên trục Quy Mỹ, các gia đình còn dễ dàng kết nối đến trường học quốc tế, trung tâm thương mại, cũng như những biểu tượng của Đà Nẵng như cầu Rồng và biển Mỹ Khê, mở rộng thêm trải nghiệm sống cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và nhịp sống năng động. Đồng thời, bộ sưu tập Masteri Collection được phát triển bởi Masterise Homes mang đến tiêu chuẩn bàn giao tinh tế - từ vật liệu, thiết kế đến công năng - đảm bảo mọi chi tiết đều đạt chuẩn quốc tế ngay giữa lòng “Thành phố đáng sống”.

Với định vị là “Nơi nhịp sống giao hòa”, Masteri Rivera Danang đồng thời là nơi nhiều thế hệ cùng tìm thấy niềm vui, sự cân bằng và cảm hứng sống. Từ đó, dự án cũng thể hiện tầm nhìn của Masterise Homes trong việc nâng tầm chuẩn sống, kiến tạo chuẩn mực quốc tế, và đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới.