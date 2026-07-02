Mãn nhãn với màn trình diễn 3D mapping mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Tối 2/7, hàng ngàn người dân và du khách đổ về khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM để theo dõi chương trình trình diễn ánh sáng 3D mapping quốc tế.
Sự kiện mang đến không gian nghệ thuật kết hợp công nghệ hiện đại, tái hiện hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của TP.HCM kể từ ngày vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chương trình diễn ra từ 19h45 với thời lượng hơn 8 phút, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Ngay từ đầu giờ tối, khu vực đường Nguyễn Huệ và quảng trường trước trụ sở UBND TP.HCM đã thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đến chờ thưởng thức màn trình diễn.
Các hiệu ứng đồ họa hiện đại được trình chiếu phủ kín mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM, kết hợp dải ánh sáng đa sắc, hiệu ứng hạt sáng cùng kỹ xảo không gian, tạo nên những chuyển động sống động và mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng.
Chương trình mang chủ đề "Nửa thế kỷ tự hào - Nhịp đập Sài Gòn", hướng đến việc tái hiện những dấu ấn lịch sử, tôn vinh các giá trị kiến trúc, văn hóa và hành trình phát triển của TP.HCM trong 50 năm qua.
Thông qua nghệ thuật trình chiếu, ban tổ chức mong muốn giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập đến người dân, du khách trong và ngoài nước.
Hàng ngàn khán giả chăm chú theo dõi toàn bộ chương trình. Nhiều người liên tục dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng để lưu giữ và chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo Ban tổ chức, phần trình diễn do đội ngũ AC3 Studio – Vinama (Pháp) thực hiện với thời lượng hơn 8 phút, chia thành ba chương.
Chương đầu tiên - "Hoài niệm" tái hiện vẻ đẹp trường tồn của các di sản kiến trúc, những cột mốc đầu tiên trong quá trình hình thành và phát triển thành phố, đồng thời tôn vinh sức sáng tạo của con người trong suốt nửa thế kỷ qua.
Tiếp đó, chương "Cất cánh" khắc họa hình ảnh một TP.HCM không ngừng chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nơi sức trẻ trở thành động lực cho sự phát triển.
Khép lại chương trình là chương "Lắng đọng", tái hiện sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, truyền tải chiều sâu cảm xúc về một thành phố nghĩa tình, kiên cường. Qua đó, chương trình khắc họa hình ảnh TP.HCM vẫn giữ nguyên bản sắc, luôn đổi mới và không ngừng vươn lên trong hành trình phát triển.