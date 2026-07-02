Mãn nhãn với màn trình diễn 3D mapping mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Khép lại chương trình là chương "Lắng đọng", tái hiện sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, truyền tải chiều sâu cảm xúc về một thành phố nghĩa tình, kiên cường. Qua đó, chương trình khắc họa hình ảnh TP.HCM vẫn giữ nguyên bản sắc, luôn đổi mới và không ngừng vươn lên trong hành trình phát triển.