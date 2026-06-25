Link xem trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ 9h ngày 26/6

(VTC News) -

Trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ diễn ra lúc 9h ngày 26/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng D World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ nhanh nhất.

Mỹ đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng và tấm vé vào vòng loại trực tiếp, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã sớm bị loại sau hai trận thua liên tiếp. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ Thời gian: 9h ngày 26/6. Sân: SoFi Stadium, Inglewood, California, Mỹ. Giải đấu: Bảng D World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Xem trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ trên kênh nào?

Trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 9h ngày 26/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Đội tuyển Mỹ đã giành vé vào vòng 1/16 sớm một trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ hôm nay

Link xem trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ mang đến World Cup 2026 sự kỳ vọng không nhỏ sau chuỗi 6 trận bất bại trước giải, trong đó có 5 chiến thắng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng bảng, đại diện châu Âu lại không thể duy trì phong độ ấy. Hai thất bại liên tiếp trước Australia và Paraguay khiến họ sớm hết cơ hội đi tiếp chỉ sau 2 lượt trận. Thổ Nhĩ Kỳ được dự đoán sẽ thi đấu với cường độ cao để cứu vãn một kỳ World Cup đáng thất vọng.

Trái ngược với Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Mỹ đang cho thấy sự ổn định đáng kể. Mỹ duy trì đà hưng phấn khi lần lượt vượt qua Paraguay 4-1 và Australia 2-0 để sớm góp mặt ở vòng knock-out. Một chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển quốc gia giành được 3 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu này,

Các cầu thủ đang nhận thẻ vàng như Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards và Antonee Robinson có khả năng cao sẽ không mạo hiểm ra sân để tránh án treo giò đáng tiếc.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 25/6 và 26/6 có 6 trận đấu. Bảng E chứng kiến trận đấu giữa Curacao vs Bờ Biển Ngà và Ecuador vs Đức lần lượt trên sân sân Lincoln Financial Field và sân MetLife. Trong khi đó, Tunisia sẽ đối đầu với Hà Lan trong khổ bảng F tại sân Arrowhead trước khi Nhật Bản gặp Thuỵ Điển ở sân AT&T. Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán chủ nhà Mỹ tại sân vận động SoFi. Trận đấu cuối cùng diễn ra giữa Paraguay và Australia ở sân Levi's. Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.