(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 30/6 và sáng 1/7 có 4 trận đấu. Trận đầu tiên diễn ra giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy trên sân AT&T (Arlington, Mỹ). Sau đó, Pháp sẽ chạm trán Thuỵ Điển ở sân MetLife (East Rutherford, Mỹ). Mexico gặp Ecuador tại sân Azteca (Mexico) trước khi Anh đối đầu với CHDC Congo ở sân Mercedes-Benz.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 30/6 và sáng 1/7

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 1/7 0h Bờ Biển Ngà vs Na Uy VTV3, VTV10, VTV6 1/7 4h Pháp vs Thuỵ Điển VTV3, VTV9, VTV6 1/7 8h Mexico vs Ecuador VTV3, VTV9, VTV6 1/7 23h Anh vs CHDC Congo VTV3, VTV9, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Đội tuyển Bờ Biển Ngà dưới sự dẫn dắt của HLV Emerse Fae đã lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. "Những chú voi" chắc chắn không muốn hành trình của mình chỉ dừng lại ở cột mốc mang tính lịch sử này. Bờ Biển Ngà bước vào World Cup 2026 với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp và tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Ecuador 1-0 ở trận ra quân ngày 15/6.

Ở phía đối diện, Na Uy cũng bước vào vòng knock-out với phong độ đầy ấn tượng. Đội bóng Bắc Âu lần lượt đánh bại Iraq 4-1 và Senegal 3-2, trước khi nhận thất bại 1-4 trước Pháp ở lượt cuối. Hàng công của Na Uy vẫn duy trì hiệu suất đáng nể với 12 bàn sau 5 trận gần nhất (trung bình 2,4 bàn/trận).

Na Uy bước vào vòng knock-out với phong độ đầy ấn tượng. (Ảnh: AP)

Pháp bước vào vòng loại trực tiếp với phong độ cực kỳ ấn tượng. Thầy trò Didier Deschamps toàn thắng cả ba trận ở bảng I trước Senegal, Iraq và Na Uy, qua đó lần đầu tiên kể từ World Cup 1998 giành trọn vẹn điểm số ở vòng bảng một giải đấu lớn. Pháp đã ghi ít nhất ba bàn trong bốn trận World Cup liên tiếp. Trong lịch sử giải đấu, chưa có đội tuyển nào ghi từ ba bàn trở lên ở năm trận World Cup liên tiếp.

Tuy nhiên, Graham Potter có thể hy vọng Thụy Điển sẽ tạo nên bất ngờ. Đội bóng Bắc Âu đứng thứ ba bảng F sau Hà Lan và Nhật Bản, nhưng vẫn sở hữu hàng công đủ sức gây khó khăn cho hàng thủ Pháp. Thụy Điển đã ghi 7 bàn ở vòng bảng. Đây là thành tích tốt nhất của họ trong một vòng bảng World Cup và cũng là số bàn thắng nhiều nhất tại một kỳ World Cup kể từ năm 1994, khi đội bóng này kết thúc giải ở vị trí thứ ba.

Đội chủ nhà Mexico dễ dàng đứng đầu bảng A sau khi thắng CH Séc 3-0, trước đó lần lượt vượt qua Nam Phi và Hàn Quốc mà không để thủng lưới bàn nào. Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1986 - kỳ giải gần nhất Mexico đăng cai - họ giữ sạch lưới ba trận liên tiếp tại World Cup. Trong chín lần trước vượt qua vòng bảng, Mexico chỉ có đúng một lần đi tiếp, đó là chiến thắng trước Bulgaria ở vòng 1/8 World Cup 1986, cũng diễn ra trên sân Azteca.

Trong khi đó, Ecuador trở thành đội tuyển thứ hai trong thế kỷ 21 không ghi bàn ở hai trận đầu vòng bảng nhưng vẫn giành quyền vào vòng knock-out, tái hiện thành tích của Hy Lạp tại World Cup 2014. Đây mới là lần thứ hai Ecuador góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Lần đầu tiên là năm 2006, khi họ để thua Anh 0-1 ở vòng 1/8.

Anh khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng L sau khi giành 7 điểm qua 3 trận. Dù đánh bại Croatia đầy thuyết phục ở trận mở màn, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel không tạo được nhiều dấu ấn trong hai cuộc đối đầu tiếp theo với Ghana và Panama. Tuy nhiên, "Tam sư" vẫn cho thấy sự lì lợm và hiệu quả ngay cả trong những trận đấu không chơi quá nổi bật.

Thử thách tiếp theo của Anh là CHDC Congo. Đại diện châu Phi chỉ giành quyền đi tiếp sau lượt đấu cuối với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy vậy, CHDC Congo từng cầm hòa Bồ Đào Nha ở trận ra quân và chỉ chấp nhận thất bại sát nút trước Colombia trong một trận đấu mà đối thủ phải rất vất vả mới giành trọn 3 điểm.