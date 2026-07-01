(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 1/7 và sáng 2/7 có 2 trận đấu. Bỉ sẽ đối đầu với Senegal trên sân Lumen Field trước khi Mỹ chạm trán Bosnia & Herzegovina trên sân nhà tại sân vận động Levi's, Santa Clara.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 1/7 và sáng 2/7

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 2/7 3h Bỉ vs Senegal VTV3, VTV10, VTV6 2/7 7h Mỹ vs Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV6, VTV9

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Bỉ bước vào trận đấu này với chuỗi 16 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 6), nhưng hành trình giành ngôi đầu bảng G của họ diễn ra theo cách khá đặc biệt.

Sau hai trận hòa liên tiếp trước Ai Cập và Iran, Bỉ trở thành đội đầu tiên kể từ Mỹ năm 2010 đứng đầu bảng World Cup dù không thắng hai trận đầu tiên. Họ cũng là đội tuyển châu Âu đầu tiên làm được điều này kể từ Anh năm 1990.

Chiến thắng 5-1 trước New Zealand ở lượt cuối không chỉ giúp Bỉ vượt qua Ai Cập nhờ hiệu số bàn thắng bại để giành ngôi đầu bảng mà còn là chiến thắng đậm nhất của họ trong lịch sử các kỳ World Cup. Đáng chú ý, Bỉ ghi tới 5 bàn trong một trận, nhiều hơn tổng số bàn thắng của họ ở 7 trận World Cup trước đó cộng lại (4 bàn).

Đội tuyển Mỹ vượt qua vòng bảng sớm một trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Senegal để thua Pháp và Na Uy tại bảng I, nhưng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Iraq ở lượt cuối giúp họ giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Senegal đã thua hai trận knock-out World Cup gần nhất mà không ghi được bàn thắng: thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 ở tứ kết năm 2002 và thua Anh 0-3 tại vòng 1/8 World Cup 2022. Chiến thắng knock-out gần nhất của họ là trước Thụy Điển với tỷ số 2-1 ở vòng 1/8 năm 2002.

Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino vượt qua vòng bảng một cách thuyết phục. Họ thắng Paraguay 4-1 và Australia 2-0 để sớm giành ngôi đầu bảng trước một lượt đấu. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 1930, Mỹ thắng liên tiếp hai trận tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mỹ sẽ càng mạnh hơn với sự trở lại của Christian Pulisic, người vừa bình phục chấn thương bắp chân và tái xuất trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất đến lúc này lại là trung phong Folarin Balogun.

Đây là lần đầu tiên Bosnia & Herzegovina góp mặt ở vòng knock-out World Cup, và màn trình diễn của họ tại vòng bảng cũng chưa thực sự thuyết phục dù vẫn giành quyền đi tiếp. Bosnia lọt vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sau chiến thắng 3-1 trước Qatar. Họ chưa từng giữ sạch lưới trong cả 6 trận World Cup, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác mà vẫn chưa có trận nào không để thủng lưới.