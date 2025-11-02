Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 3/11 và rạng sáng ngày 4/11

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 3/11 và rạng sáng 4/11 của các giải đấu Premier League, U17 Euro, La Liga, Serie A, AFC Champions League,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 3/11 và rạng sáng 4/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 04/11 - 03h00: Sunderland vs Everton

Sunderland chạm trán Everton tại Premier League.

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 03/11 - 16h00: Armenia U17 vs Cyprus U17

- Ngày 03/11 - 16h00: Finland U17 vs Northern Ireland U17

- Ngày 03/11 - 18h00: San Marino U17 vs Bulgaria U17

- Ngày 03/11 - 18h00: Slovakia U17 vs Switzerland U17

- Ngày 03/11 - 22h00: Scotland U17 vs Lithuania U17

- Ngày 03/11 - 22h00: Sweden U17 vs England U17

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 04/11 - 03h00: Real Oviedo vs Osasuna

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 04/11 - 00h30: Sassuolo vs Genoa

- Ngày 04/11 - 02h45: Lazio vs Cagliari

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 03/11 - 21h45: Nasaf Qarshi vs Al-Wahda

- Ngày 04/11 - 00h00: Al-Duhail SC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

- Ngày 04/11 - 00h00: Tractor FC vs Al Shorta

- Ngày 04/11 - 02h15: Al-Gharafa vs Al Hilal

Lịch thi đấu U17 World Cup

- Ngày 03/11 - 19h30: South Africa U17 vs Bolivia U17

- Ngày 03/11 - 19h30: Costa Rica U17 vs UAE U17

- Ngày 03/11 - 20h00: Senegal U17 vs Croatia U17

- Ngày 03/11 - 20h30: Japan U17 vs Morocco U17

- Ngày 03/11 - 21h45: Argentina U17 vs Belgium U17

- Ngày 03/11 - 22h15: New Caledonia U17 vs Portugal U17

- Ngày 03/11 - 22h45: Tunisia U17 vs Fiji U17

- Ngày 03/11 - 22h45: Qatar U17 vs Italy U17

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 03/11 - 15h30: Persijap Jepara vs Malut United

- Ngày 03/11 - 19h00: Semen Padang vs Arema FC

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 03/11 - 20h30: Pakhtakor Tashkent vs Bunyodkor Tashkent

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 03/11 - 22h30: ES Agboville vs FC OSA

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 03/11 - 21h00: Beroe vs PFC Lokomotiv Sofia 1929

- Ngày 03/11 - 23h15: Botev Vratsa vs CSKA 1948 Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 03/11 - 20h30: Cherkasy vs Karpaty

- Ngày 03/11 - 23h00: Polissya Zhytomyr vs Metalist 1925

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 03/11 - 22h00: Dila Gori vs Torpedo Kutaisi

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 03/11 - 22h30: FCV Farul Constanta vs Miercurea Ciuc

- Ngày 04/11 - 01h30: Petrolul Ploiesti vs Botosani

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 03/11 - 19h30: Arsimi vs Bashkimi

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 04/11 - 03h45: Gil Vicente vs Santa Clara

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 04/11 - 02h45: Club Atletico Platense vs Sarmiento

- Ngày 04/11 - 02h45: Defensa y Justicia vs CA Huracan

- Ngày 04/11 - 05h00: Central Cordoba de Santiago vs Racing Club

- Ngày 04/11 - 07h15: Banfield vs Lanus

- Ngày 04/11 - 07h15: Belgrano vs Tigre

Lịch thi đấu MLS Cup

- Ngày 04/11 - 10h30: Seattle Sounders FC vs Minnesota United

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 04/11 - 02h30: Granada vs Valladolid

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 04/11 - 04h00: Envigado vs Independiente Medellin

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 04/11 - 00h00: HNK Gorica vs NK Lokomotiva

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 04/11 - 01h00: FC Midtjylland vs AGF

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- Ngày 04/11 - 01h00: Degerfors vs Hammarby IF

- Ngày 04/11 - 01h00: Vaernamo vs Mjaellby

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 04/11 - 00h00: Lechia Gdansk vs Radomiak Radom

- Ngày 04/11 - 00h00: Wisla Plock vs Pogon Szczecin

- Ngày 04/11 - 02h30: Cracovia vs Zaglebie Lubin

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 04/11 - 01h30: Beitar Jerusalem vs Hapoel Beer Sheva

Văn Hải
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới