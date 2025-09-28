Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 28/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 28/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 7/8/2025 âm lịch nhằm ngày Tư mệnh hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Tý, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) – Ngày Canh Tý – Âm Thổ khắc Âm Thủy: Là ngày rất tốt, có Thiên Can sinh Địa Chi, mang ý nghĩa cát tường, đại cát. Thiên khí và địa chi hòa hợp, hỗ trợ lẫn nhau, giúp con người dễ đồng lòng, đoàn kết. Mọi công việc tiến hành suôn sẻ, ít gặp trở ngại, thuận lợi cho các hoạt động quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 28/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 28/9/2025 rơi vào ngày Tư mệnh hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 28/9/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 28/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp, mai táng, an táng và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, đổ trần, động thổ, lợp mái nhà, chuyển về nhà mới và cưới hỏi, sửa chữa nhà và xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 28/9/2025

Sao tốt:

Thiên quan*: Tốt mọi công việc.

Dân nhật: Tốt mọi công việc.

Nguyệt đức*: Tốt mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên lại: Xấu mọi công việc.

Tiểu hao: Xấu về kinh doanh, cầu tài.

Lục bất thành: Xấu đối với xây dựng.

Hà khôi: Kỵ khởi công xây nhà cửa.

Vãng vong: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, động thổ.

Hoả tinh: Xấu về lợp nhà, làm bếp.

Cẩu giảo*: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 28/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Thìn, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần .

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 28/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức..

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 28/9/2025

Ngày xuất hành:

Thiên hầu: Xuất hành dù mang ít hay nhiều của cải cũng dễ xảy ra cãi cọ, tranh chấp. Cần đặc biệt cẩn trọng để tránh những tai nạn gây chảy máu, bởi máu sẽ khó cầm, dễ để lại hậu quả không mong muốn.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 28/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 28/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 28/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.