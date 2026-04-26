Lam Trường tái hiện thanh xuân, Cẩm Ly gây bất ngờ với sắc vóc ở tuổi U60

Đêm nhạc Vé về thanh xuân diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau. Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường cùng ê-kíp sản xuất, chương trình được xây dựng như hành trình cảm xúc đưa khán giả trở lại những ký ức tuổi trẻ.

Ngay từ những phút mở màn, sân khấu “nóng” lên với tiết mục kết hợp giữa Lam Trường, Khắc Việt và Quốc Thiên qua liên khúc Ngỡ – Gót hồng – Kathy Kathy. Ba giọng ca thuộc ba thế hệ đứng chung sân khấu tạo nên khoảnh khắc giàu tính biểu tượng. Khi những giai điệu quen thuộc vang lên, cả khán phòng nhanh chóng hòa giọng, cho thấy sức sống bền bỉ của những ca khúc gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Nếu Lam Trường là ký ức của thế hệ 8X với loạt hit nhạc Hoa lời Việt, thì Khắc Việt lại đại diện cho thanh xuân 9X, còn Quốc Thiên là gương mặt của lớp nghệ sĩ trưởng thành sau này. Sự giao thoa ấy tạo nên một mạch cảm xúc liền mạch, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều “chặng” ký ức khác nhau.

Ở phần tiếp theo, Khắc Việt tái hiện thanh xuân của thế hệ 9X với những ca khúc quen thuộc như Anh khác hay em khác, mashup Suy nghĩ trong anh – Chỉ em hiểu anh và Yêu lại từ đầu. Trong khi đó, Nguyễn Trần Trung Quân mang đến màu sắc trẻ trung hơn với loạt bản hit như Em không quay về, Dành cho em, Để em rời xa.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm nhạc là sự trở lại của nhóm Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều và Tuấn Hưng. Những ca khúc như Mưa, Hè muộn gợi nhớ về thời kỳ âm nhạc cuối thập niên 1990. Sự xuất hiện của nhóm sau gần 30 năm không chỉ khiến khán giả xúc động mà còn mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị, khi các nghệ sĩ hài hước nhắc lại kỷ niệm thời trẻ.

Đặc biệt, Cẩm Ly gây bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, diện trang phục tôn dáng, thể hiện các ca khúc như Kẻ đứng sau tình yêu, Sao anh ra đi, Em sẽ là người ra đi. Ở tuổi U60, nữ ca sĩ vẫn giữ được phong độ ổn định cả về giọng hát lẫn vóc dáng, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Trong khi đó, Lam Trường tiếp tục khuấy động sân khấu với loạt hit đình đám như Mãi mãi, Chợt nghe bước em về, Tình thôi xót xa. Nam ca sĩ còn có màn kết hợp ăn ý với Quốc Thiên trong Mưa phi trường, mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Đặc biệt, tiết mục song ca giữa Lam Trường và Cẩm Ly trong Người cùng cảnh ngộ đã trở thành một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất đêm diễn.

Đáng chú ý, tiết mục Trái tim không ngủ yên với sự góp mặt của diva Mỹ Linh cùng nhóm Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa) mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Đây là ca khúc gắn liền với ký ức âm nhạc thập niên 1990, từng làm nên dấu ấn của Mỹ Linh và Bằng Kiều trong giai đoạn đỉnh cao.

Trên sân khấu, Bằng Kiều xúc động chia sẻ về quá trình thu âm ca khúc từ năm 1996, trong album Chiều xuân của Mỹ Linh. Anh cho biết ban đầu bài hát được viết ở tông nữ, nhưng trong quá trình thu âm, sự kết hợp ngẫu hứng giữa hai giọng ca đã tạo nên phiên bản song ca quen thuộc với khán giả suốt nhiều năm qua.

Bằng Kiều, Mỹ Linh song ca "Trái tim không ngủ yên" khiến nhiều khán giả trong đó có MC Thảo Vân, BLV Tạ Biên Cương thích thú.

Không chỉ dừng lại ở những ca khúc hoài niệm, chương trình còn khéo léo đưa vào các sáng tác mới như Ngày mai người ta lấy chồng, 50 năm về sau, Cỏ dại và hoa dành dành. Những ca khúc này mang màu sắc chiêm nghiệm, tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt.

Về phần dàn dựng, sân khấu được thiết kế công phu, kết hợp giữa yếu tố hiện đại và hoài cổ. Những tiết mục được đầu tư về hình ảnh, vũ đạo góp phần tăng thêm trải nghiệm thị giác cho khán giả.

Khép lại chương trình, khi các nghệ sĩ cùng cất giọng trong ca khúc Giọt sương trên mí mắt, nhiều khán giả vẫn nán lại, chưa muốn rời đi. Có người cho biết đêm nhạc khiến họ như sống lại thời tuổi trẻ sôi nổi, cùng nhau đi cổ vũ thần tượng hay khóc ướt gối vì một mối tình học trò... Một số người thậm chí còn phỏng đoán nhiều người sẽ phải nuối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội gặp lại thanh xuân đẹp đẽ như vậy.