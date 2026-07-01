Lam Ngọc đón đầu dòng tiền trên 'trục vàng' Trần Phú

(VTC News) -

Dư địa từ dòng khách quốc tế và định hướng kinh tế đêm

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 9,2 triệu lượt khách, mang về doanh thu ước đạt 33.893 tỷ đồng, tương đương hơn 9 tỷ đồng mỗi giờ. Động lực tăng trưởng lớn nhất đến từ nhóm khách quốc tế với mức tăng ấn tượng 65,99%, đạt hơn 3,8 triệu lượt.

Trong dòng chảy sôi động đó, trục đại lộ Trần Phú (Nha Trang) đóng vai trò là “mạch máu” chính. Dải mặt tiền hướng biển đắt giá này tập trung phần lớn lượng khách và các hoạt động thương mại sầm uất nhờ chuỗi khách sạn quốc tế cao cấp cùng hệ thống nhà hàng biển đa dạng.

Các tổ hợp trên trục đại lộ Trần Phú có nhiều cơ hội đón đầu dòng du khách chi tiêu cao (Ảnh phối cảnh Vinhomes Pearl Bay số 9 Trần Phú)

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế đô thị, nguồn doanh thu khổng lồ hiện tại mới chỉ phản ánh một phần năng lực khai thác của du lịch địa phương. Khi tỷ trọng khách quốc tế và giới thượng lưu ngày càng tăng, xu hướng tiêu dùng cũng có sự dịch chuyển rõ rệt.

Du khách giờ đây không chỉ tìm kiếm một nơi lưu trú thuần túy để nghỉ ngơi qua đêm, mà họ sẵn sàng chi trả mạnh tay hơn cho các trải nghiệm mua sắm hàng hiệu, thưởng thức ẩm thực fine-dining hay thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Nhận diện rõ dư địa này, tỉnh Khánh Hòa đã chuyển đổi tư duy phát triển từ “có hoạt động ban đêm” sang tổ chức “kinh tế đêm” một cách bài bản.

Theo các chuyên gia, để nâng cao biên lợi nhuận của một đô thị du lịch, bài toán không chỉ dừng lại ở việc tăng số lượng phòng ngủ, mà là tối ưu hóa năng lực cung ứng dịch vụ chất lượng cao, giúp du khách có thêm không gian và thời gian trải nghiệm sau 18h.

Lam Ngọc đón dòng khách thật, tạo nền tảng cho dòng tiền thật

Trong bất động sản thương mại, giá trị khai thác bền vững được quyết định bởi khả năng đón đúng dòng khách có nhu cầu chi tiêu thực tế. Đó cũng là lợi thế của khu Lam Ngọc tại Vinhomes Pearl Bay số 9 Trần Phú.

Tọa lạc ngay cạnh ga cáp treo kết nối đất liền với đảo Hòn Tre, Lam Ngọc nằm tại điểm giao cắt của hai dòng khách lớn: du khách lưu trú trong nội đô Nha Trang và lượng khách liên tục di chuyển đến tổ hợp Vinpearl trên đảo, ước tính khoảng 12.000 lượt khách mỗi ngày.

Đây là nguồn lưu lượng hiện hữu, tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động thương mại thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào các chiến dịch thu hút khách mới.

Lam Ngọc sở hữu hệ sinh thái vận hành khép kín, tối ưu khả năng sinh lời từ mọi nhu cầu chi tiêu của hàng triệu du khách.

Ở góc độ đầu tư, dòng khách hiện hữu đồng nghĩa với cơ hội hình thành hoạt động kinh doanh thực chất. Khi lượng người qua lại được duy trì ổn định mỗi ngày, khả năng chuyển đổi thành doanh thu của các mô hình bán lẻ, ẩm thực, lưu trú hay dịch vụ cũng được cải thiện đáng kể.

Điểm đáng chú ý của Lam Ngọc là mô hình khai thác xuyên suốt cả ngày thay vì chỉ tập trung vào một khung giờ. Ban ngày, dãy shophouse đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực và các dịch vụ phục vụ du khách.

Khi thành phố bước vào nhịp sống về đêm, hệ thống Boutique Hotel và Villa mặt biển tiếp tục giữ chân dòng khách lưu trú, kéo dài thời gian trải nghiệm và tạo thêm nhiều điểm chạm chi tiêu. Điều này giúp hình thành chuỗi doanh thu liên tục trong cùng một hệ sinh thái, thay vì chỉ phát sinh giao dịch đơn lẻ.

Khả năng khai thác của Lam Ngọc còn được củng cố nhờ chiến lược vận hành đa thương hiệu của Vinpearl tại Vinhomes Pearl Bay. Bên cạnh việc hợp tác với các thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế, Vinpearl cũng giới thiệu dòng khách sạn thế hệ mới VinFun với hai thương hiệu Raha by VinFun và Otika by VinFun, góp phần đa dạng hóa sản phẩm lưu trú và mở rộng tệp khách.

Việc bổ sung các thương hiệu vận hành chuyên nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn góp phần gia tăng công suất khai thác, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu bình quân của du khách.

Nằm trên quỹ đất mặt biển hiếm hoi còn lại của trục Trần Phú, Lam Ngọc được kỳ vọng sẽ cùng hệ sinh thái Vinpearl trên đảo Hòn Tre hình thành một quần thể thương mại - du lịch - giải trí vận hành liên tục, đáp ứng định hướng phát triển kinh tế đêm của Nha Trang.

Từ nền tảng doanh thu du lịch hơn 9 tỷ đồng mỗi giờ của toàn tỉnh, những mảnh ghép chuẩn quốc tế như Lam Ngọc được kỳ vọng sẽ giúp Nha Trang gia tăng năng lực cạnh tranh, thu hút thêm dòng khách thật và dòng tiền thật để vững vàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bền vững.