Không được nghỉ cuối tuần, doanh nghiệp thủy sản chật vật tuyển lao động

Ông Hoàng Trọng Hùng, Giám đốc Nhà máy Thủy sản Đại Tây Dương cho biết, doanh nghiệp này đang cần khoảng 500 lao động để sản xuất hàng hóa phục vụ cho dịp cao điểm cuối năm. Tuy nhiên, công ty rất khó tuyển công nhân.

“Người lao động thường có nhu cầu nghỉ vào những ngày cuối tuần như thứ Bảy, Chủ nhật. Nhưng hiện nay, ngành thủy sản chưa đủ nhân lực để đáp ứng việc nghỉ cuối tuần. Do đó, doanh nghiệp rất khó tuyển dụng lao động", ông Hùng nói.

Không nghỉ cuối tuần nên doanh nghiệp thủy sản cũng khó cạnh tranh trong việc tuyển dụng lao động so với các ngành khác như điện tử, da giày, may mặc... Hiện nay, mức lương trung bình của công nhân đạt hơn 10 triệu đồng/tháng nhưng người lao động cũng không mấy "mặn mà".

Doanh nghiệp chế biến thủy sản gặp khó trong việc tuyển dụng lao động. (Ảnh: Đ.V)

Bà Trần Thị Hạnh, đại diện Công ty Thủy sản Gió Mới chia sẻ, ngoài việc không được nghỉ cuối tuần thì môi trường làm việc hôi tanh, lạnh, ẩm ướt cũng là nguyên nhân khiến người lao động không mấy hứng thú với ngành chế biến thủy sản. Việc thiếu hụt lao động đã diễn ra trong suốt thời gian dài.

Chính vì những bất cập này, một số doanh nghiệp đã triển khai nhiều phương án nhằm thu hút lao động trong dịp cao điểm cuối năm.

Bà Lê Thị Minh Phú, Tổng giám đốc Công ty Thủy sản Minh Phú Hậu Giang cho hay, doanh nghiệp này đang có những chính sách hỗ trợ cho người lao động như: xe đưa đón, nhà ở cho công nhân, hỗ trợ thêm các khoản thu nhập... Những chính sách này cũng đang góp phần giữ chân người lao động ở lại với công ty.

Ông Trần Hải, đại diện một công ty chế biến thủy sản ở TP.HCM cho biết, doanh nghiệp này đang gạt bỏ các chi phí không cần thiết để tập trung nâng cao thu nhập cho người lao động. Đây là phương án “sống còn” để ổn định nguồn nhân lực.

“Trong vòng 2 năm qua, thu nhập của người lao động công ty đã tăng khoảng 15%. Công nhân chế biến thủy sản có mức lương trung bình dao động từ 9 – 11 triệu đồng/tháng”, ông Hải nói.

Công việc chế biến thủy sản nhiều vất vả. (Ảnh: B.L)

Theo đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), Đồng bằng Sông Cửu Long là nơi sản xuất, chế biến thủy sản lớn nhất cả nước. Khu vực này đang có hơn 300 cơ sở kinh doanh, chế biến thủy sản với hơn 800.000 lao động làm việc. Tuy nhiên, nhiều năm qua, việc tuyển dụng lao động trong ngành thủy sản rất khó khăn.

Để khắc phục tình trạng thiếu lao động, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng máy móc hiện đại vào các khâu sản xuất. Điển hình như khâu cắt thủy sản, một số loại máy có tốc độ cắt nhanh gấp 30 - 50 lần so với con người. Máy móc có thể thay thế 30% công nhân tay nghề cao và độ chính xác lên tới 100%.

Cũng theo Vasep, tăng chế độ đãi ngộ, cải thiện điều kiện lao động cũng là một trong những phương án giữ chân nhân viên của các doanh nghiệp. Các công ty thủy sản cần quan tâm đến chế độ trợ cấp, tăng lương, hỗ trợ nhà ở, chỗ ăn nghỉ cho công nhân và cải thiện môi trường làm việc.

Doanh nghiệp cũng cần có các chương trình tuyển dụng lao động tập trung, hợp tác với các địa phương để huy động nhân lực từ nơi khác đến làm việc. Bên cạnh đó, cần đào tạo, nâng cao kỹ năng lao động, nhằm kéo giảm tỷ lệ bỏ việc hoặc thiếu hụt lao động ngành thủy sản.