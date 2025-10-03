Khởi tố doanh nhân Hoàng Hường

(VTC News) -

Theo VTV, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, bao gồm Hoàng Hường và 2 em rể về tội phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, sức khỏe, Hoàng Hường từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội.

Doanh nhân Hoàng Hường.

Hoàng Hường sinh năm 1987 ở Phú Thọ, được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe.

Hiện, trên các trang mạng xã hội cá nhân, Hoàng Hường tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Hoàng Hường từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội, như gọi món mèn mén của người dân tộc Mông ở Hà Giang là "cám lợn"; quảng cáo nước súc miệng và viên xương khớp với những công dụng "thần thánh hóa", chữa khỏi hôi miệng "từ kiếp trước đến kiếp này" hay điều trị dứt điểm các bệnh xương khớp.

Năm 2020, bà Hường đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.