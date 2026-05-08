Khởi tố 6 bị can làm giả hàng nghìn kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng ở Hà Tĩnh

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự, liên quan đến việc làm giả hàng nghìn kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Ba đối tượng bị Công an bắt giữ

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số dự án, công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng nhằm hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán công trình. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kỹ thuật, an toàn công trình, hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư cũng như công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gồm An ninh kinh tế, An ninh điều tra tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ.

Cơ quan điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ

Quá trình điều tra xác định sai phạm xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909 thuộc Công ty Cổ phần Hathaco cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan. Các bị can bị khởi tố gồm Lê Đăng Liêu (SN 1985), Giám đốc Công ty Cổ phần Hathaco; Lê Văn Hùng (SN 1983), Trưởng phòng thí nghiệm; Bùi Đình Dũng (SN 1988), Thí nghiệm viên; Lê Mạnh Hùng (SN 1981), Chỉ huy trưởng công trình; Nguyễn Văn An (SN 1994), Tư vấn giám sát và Nguyễn Duy Mạnh (SN 1987).

Cơ quan điều tra xác định các bị can đã cấu kết, thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán trái quy định.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Bùi Đình Dũng

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát toàn diện các công trình, dự án có dấu hiệu liên quan để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.