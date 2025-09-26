Khởi tố 2 kẻ liên quan đường dây rửa tiền hơn 15 tỷ đồng tại Lạng Sơn

(VTC News) -

Ngày 26/9, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phượng và Nguyễn Duy Hoàng (cùng SN 1999, trú tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) về hành vi rửa tiền liên quan đường dây lừa đảo qua mạng xã hội.

Nguyễn Duy Hoàng (bên trái) và Nguyễn Văn Phượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Trước đó, ngày 4/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Nhóm đối tượng Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái (cùng SN 2006) được xác định cầm đầu, sử dụng Facebook, Telegram để phát trực tiếp các trò đánh bạc trực tuyến “Tài - Xỉu” trên website giả mạo bay789.cab nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này lừa đảo hơn 15 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Kết quả điều tra cho thấy sau khi chiếm đoạt tiền, Sơn và Thái nhờ Phượng và Hoàng hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều giao dịch tài chính để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.