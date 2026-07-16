Khoảnh khắc lũ quét cắt đứt quốc lộ 12 tại Lai Châu

Video: Khoảnh khắc quốc lộ 12 qua bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu bị cắt đứt.

Do ảnh hưởng từ những đợt mưa lớn kéo dài, sáng 16/7, tại Km76+250, Quốc lộ 12, địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, lũ lớn cuốn toàn bộ nền, mặt đường với chiều dài khoảng 30m. Giao thông qua đây bị cắt đứt hoàn toàn, phương tiện phải di chuyển qua hướng khác.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã rào chắn, cắm biển cảnh báo cấm phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công khắc phục sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu thông báo tổ chức giao thông tạm thời tại Km76+250, Quốc lộ 12, địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu.

Hiện trường sau khi lũ cắt đứt Quốc lộ 12 qua bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu. Rãnh nước hình thành sau khi sự cố xảy ra rộng khoảng 30 m.

Trong thời gian cấm đường, các phương tiện lưu thông thực hiện theo các hướng sau: Đối với các phương tiện lưu thông giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên: Di chuyển theo Quốc lộ 12 đến Km40, Quốc lộ 12 (địa phận xã Pa Tần), rẽ vào Quốc lộ 4H (Pa Tần - Bum Tở), tiếp tục theo Quốc lộ 4H đến Km184+700, Quốc lộ 4H (địa phận tỉnh Điện Biên) và ngược lại.

Đối với các phương tiện lưu thông đến xã Nậm Hàng và ngược lại: Di chuyển theo Quốc lộ 12 đến Km40, Quốc lộ 12 (địa phận xã Pa Tần), rẽ vào Quốc lộ 4H (Pa Tần - Bum Tở), đến Km279, Quốc lộ 4H (địa phận xã Bum Tở), rẽ trái vào Đường tỉnh 127 (Bum Tở - Nậm Hàng), tiếp tục theo Đường tỉnh 127 đến xã Nậm Hàng và ngược lại.