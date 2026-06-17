Khai trừ Đảng cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 17/6, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Quang Hoàn - nguyên Bí thư chi bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Nam Giang (cũ).

Ông Hoàn vi phạm pháp luật, bị bắt giam về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", không còn đủ tư cách đảng viên.

Tháng 5 vừa qua, TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án liên quan đến sai phạm của ông Hoàn cùng các bị cáo khác.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Lĩnh (Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thông) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo Thái Minh Hoàng (cựu giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang) 6 năm tù, Alăng Họa My (cựu kế toán trưởng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí".

Nguyễn Quang Hoàn (cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nam Giang) 3 năm tù; hai thuộc cấp của ông này đều bị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nội dung vụ án thể hiện, sau khi được UBND huyện Nam Giang ủy quyền, Ban Quản lý dự án huyện mở tài khoản để tiếp nhận vốn đầu tư; đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng để thực hiện giao dịch thanh toán dự án đường trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang.

Ban Quản lý dự án huyện đã ký kết hợp đồng xây dựng với Công ty xây dựng Hoàng Thông, tổng giá trị hơn 69,6 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, Giám đốc Công ty Hoàng Thông đã đưa ra thông tin gian dối để chủ đầu tư tin tưởng, cho thanh toán 2,1 tỷ đồng và tạm ứng 10 tỷ đồng.

Sau khi nhận 12,1 tỷ đồng, ông Lĩnh chỉ sử dụng hơn 2,4 tỷ đồng để mua vật tư, tập kết tại khu vực dự án nhưng không tổ chức thi công.

Ông Hoàng, bà My đã vi phạm các quy định trong việc quản lý sử dụng tài sản của Nhà nước, tạo điều kiện cho Lĩnh chiếm đoạt, sử dụng sai mục đích trên 9,6 tỷ đồng.

Dù dư nợ tạm ứng của Công ty Hoàng Thông còn lại hơn 3 tỷ đồng không có bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng, ông Hoàng vẫn chấp nhận thanh toán 2,1 tỷ và đề nghị cho doanh nghiệp được tạm ứng 10 tỷ đồng.

Sau khi Kho bạc Nhà nước Nam Giang kiểm soát chi cho tạm ứng, ông Hoàng ký thông báo miễn trách nhiệm bảo lãnh đối với số tiền 10 tỷ đồng gửi ngân hàng để Công ty Hoàng Thông rút tiền mặt.

Hành vi này giúp doanh nghiệp được quyền sử dụng toàn bộ 12,1 tỷ đồng mà không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách hơn 9,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Hoàn và hai thuộc cấp đã không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát hồ sơ, chứng từ, dẫn đến việc thanh toán vốn đầu tư sai quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.