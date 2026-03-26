Khai trừ Đảng nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế

Tại kỳ họp định kỳ tháng 3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng với ông Trần Nhơn Vượng (SN 1964, đảng viên Chi bộ 4 Trường An, Đảng bộ phường Thuận Hóa, TP Huế).

Ông Vượng từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp TP Huế, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện KSND TP Huế, Bí thư Đảng ủy Viện KSND TP Huế, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế.

Ông Trần Nhơn Vượng, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế. (Ảnh: Báo Nhà báo và Công luận)

Trước đó, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế xác nhận, tai phiên họp ngày 4/3, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên là ông Trần Nhơn Vượng.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế, ông Trần Nhơn Vượng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ông Vượng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xem nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật với ông Trần Nhơn Vượng.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao trước đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Nhơn Vượng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cùng tội danh, cơ quan chức năng cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Xuân Phú (SN 1983, trú TP Huế), Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, VKSND TP Huế.

Hai bị can được xác định liên quan đến vụ án đánh bạc.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh tòa Toà Dân sự TAND TP Huế, để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Bà Thái Thị Hồng Vân sau đó cũng bị Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.